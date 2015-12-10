Москва, 10 декабря, 2015, 13:24 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Сергей Нарышкин предложил регионам ввести изменения в свои регламенты: перед внесением в Госдуму законопроекты должны проходить Совет законодателей, передает корреспондент ИА REGNUM 10 декабря. Нарышкин предложил регионам «внести дополнения в свои регламенты, которые бы требовали от региональных парламентов (использовать) возможности Совета законодателей для нулевого чтения».

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При этом, по словам спикера Госдумы, в комиссию Совета законодателей направляется для нулевого чтения все еще незначительная доля региональных инициатив. «В текущем году всего лишь порядка 16% от общего количества направленных законодательных предложений. Отсюда по-прежнему низкий коэффициент полезного действия в виде принятых федеральных законов, каковыми в этом году смогли стать лишь девять проектов из сотен инициированных парламентами регионов», — сказал он.

«Пора уже со всей серьезностью отнестись к возможностям, созданным на площадке Совета законодателей. Он ни в коей мере не ограничивает конституционное право законодательной инициативы, наоборот, призван способствовать его эффективной реализации», — указал Нарышкин.

Совет законодателей при Федеральном Собрании РФ был создан в мае 2012 года для согласованного законодательного обеспечения реализации государственной политики в сфере разграничения полномочий по предметам ведения Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ, совершенствования механизмов реализации контрольных полномочий Совета Федерации, Государственной думы и законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов, организации их взаимодействия в законодательном процессе и обмена опытом парламентской деятельности.