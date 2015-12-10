Якутск, 10 декабря, 2015, 13:23 — ИА Регнум. Коренные малочисленные народы Якутии, несмотря на предпринимаемые властями меры по их поддержке, находятся в сложном положении из-за неприспособленности их традиционного образа жизни к современным экономическим условиям. Но приняв соответствующие законодательные решения по защите их прав можно улучшить их положение. Такое мнение на V Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» высказала в своем выступлении председатель постоянного комитета парламента Якутии по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Елена Голомарёва, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Государственного Собрания (Ил Тумэн).

Пресс-служба Ил Тумэна Председатель постоянного комитета парламента Якутии по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Елена Голомарёва выступила с докладом на форуме «Арктика: настоящее и будущее»

Выступая с докладом «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов России: проблемы и перспективы» Елена Голомарёва отметила, что Якутия, благодаря своевременно принятым мерам смогла сохранить малочисленные народы с их традиционным образом жизни и традиционными формами хозяйствования в их классическом виде. В республике права коренных малочисленных народов Севера регламентированы статьей 42 Конституции Республики Саха (Якутия) и регулируются 23 законами, также отдельными нормативными правовыми актами Правительства Якутии, которые создают определённую правовую основу для защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов, обеспечения их традиционной хозяйственной деятельности. В Арктических территориях Республики Саха (Якутия) численность населения по состоянию на 1 октября текущего года составила 70,1 тысяч человек, в том числе коренных малочисленных народов Севера 42,5 тысячи человек.

Однако, по мнению депутата, показатели по доходам на душу населения, обеспечению жилой площадью, качеству условий жизни и различных видов обслуживания среди этой категории населения остаются значительно ниже среднероссийских. Отрасль северного домашнего оленеводства стала хронически убыточной из-за резкого диспаритета цен на продукцию оленеводства и потребляемые отраслью технику, горюче-смазочные материалы, услуги и так далее. Кроме того, разрушены производственная и социальная инфраструктуры.

С сокращением поголовья и объёмов производства продукции в оленеводческой отрасли резко снизилась оплата труда и материальное стимулирование труда оленеводов. «Отсутствие надлежащих условий труда и быта, низкий уровень заработной платы отбросили оленеводство за черту бедности. Не созданы соответствующие жилищно-бытовые условия в местах кочевий, не на должном уровне принимаются меры по укреплению материально-технической базы оленеводов. Сегодня условия труда и быта оленеводов не соответствуют требованиям трудового и жилищного законодательства», — отметила Елена Голомарева.

В результате, по ее мнению, современное состояние северного домашнего оленеводства оценивается как чрезвычайно сложное. Численность поголовья оленей во всех категориях хозяйств за последние четыре года сократилась на 35,2 тыс. голов и на начало текущего года составила 165,4 тыс. голов.

Также парламентарий отметила, что более половины поселений арктических территорий не имеют круглогодичной транспортной доступности. Сложность жизнеобеспечения населения обусловлена большой территорией, низкой плотностью населения, а также разбросанностью населённых пунктов. «До настоящего времени Арктическая территория республики является одним из самых изолированных и труднодоступных регионов мира в транспортном отношении: 90 процентов территории не имеет круглогодичного транспортного сообщения. Тарифы на местные авиаперевозки в тех поселениях Арктики, где воздушный транспорт является безальтернативным, не соизмеримы с уровнем денежных доходов населения и потому закрывают для жителей возможности свободного перемещения», — сказала докладчик.

Актуальной также остается проблема интенсивного промышленного освоения природных ресурсов Севера, которое всё больше теснит аборигенное население и негативно влияет на структуру традиционной хозяйственной деятельности коренных народов. Происходит процесс отчуждения территорий исконных земель, началось бесконтрольное загрязнение природной среды. Остаётся неполноценной система защиты интересов коренных малочисленных народов при взаимоотношениях с организациями — недропользователями. В течение длительного времени не решаются вопросы безвозмездного землепользования, создания территорий традиционного природопользования, государственной поддержки северного домашнего оленеводства, законодательно закреплённого порядка документального подтверждения принадлежности граждан к коренным малочисленным народам Севера.

Елена Голомарева подчеркнула, что с учётом предстоящего активного освоения Арктической зоны России необходимо сформировать исчерпывающее законодательство в области защиты прав коренных малочисленных народов Севера и предложила принять ряд мер. Прежде всего, включить дополнительно 5 районов республики в перечень сухопутных территорий Арктической зоны России. Во-вторых, поддержать проекты федеральных законов «О северном домашнем оленеводстве» и «О государственной поддержке коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни». В-третьих, решить вопрос земель коренных малочисленных народов, для чего внести изменения в федеральный земельный кодекс, закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и лесной кодекс РФ в части предоставления коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока земель в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности с правом безвозмездного срочного пользования.

Далее народный депутат Якутии предложила внести поправку в Закон Российской Федерации «О недрах» в части правового регулирования вопросов взаимодействия промышленных компаний-недропользователей и малочисленных народов в местах их компактного проживания. «Необходимо учитывать интересы малочисленных народов при отводе земельных участков для разработки недр. Ввести обязательность заключения соглашений с органами местного самоуправления, ответственность за нарушение правового режима территорий традиционного природопользования и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов», — подчеркнула Елена Голомарёва. Она также предложила рассмотреть вопрос законодательного закрепления при разработке месторождений полезных ископаемых обязательного проведения этнологической экспертизы в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Ещё одно предложение — решить вопрос национальной идентификации представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации путём внесения соответствующих изменений в Положение «О паспорте гражданина РФ».

Кроме того, Елена Голомарёва считает нужным поддержать законодательную инициативу Ил Тумэна, находящуюся на рассмотрении в Государственной Думе — проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 33 и 81 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в части учёта отдельных особенностей районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

Депутат также предложила не раздавать для реализации закона «о бесплатном дальневосточном гектаре» земли коренных малочисленных народов Севера с особым статусом. К таким землям, по словам докладчика, относятся территории традиционного природопользования, традиционно хозяйственной деятельности и земли национальных административно-территориального образований, являющиеся местами компактного проживания коренных малочисленных народов. «Необходимо обязательно учитывать особый статус этих земель — исконной среды обитания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока», — подчеркнула она.

Как сообщало ИА REGNUM, Госсобрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) готовит поправки в федеральное законодательство. По мнению регионального парламента, возглавляемого спикером Александром Жирковым, коренные малочисленные народы не должны пострадать от бесплатной раздачи земли на Дальнем Востоке.

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