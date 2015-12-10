Москва, 10 декабря, 2015, 13:21 — ИА Регнум. Минкульт разработал официальный логотип Года российского кино, об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства. Логотип представляет собой отрывной билет с соответствующей надписью и три прямоугольника с цветами флага Российской Федерации.

Логотип Года российского кино

По сообщению пресс-службы, эмблема получилась очень символичной: слева изображен фрагмент пленки, которая отсылает к кинопроизводству и говорит о важности сохранения лучших традиций отечественного кинематографа. Флаг России представлен в виде экранов. Образ также не случаен, ведь основной проект Года кино — развитие сети кинотеатров в малых городах России. Кроме того, красный и синий окошки могут интерпретироваться как 3D-очки, это образ инноваций в кинематографе, которые ведомство также поддерживает.

Официальная символика отражает все звенья киноиндустрии: продакшн — кинопленка, дистрибуция — экраны и зрители — билет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 октября Указом Президента Российской Федерации 2016 год был объявлен Годом кино.

В рамках его проведения особое внимание предполагается уделить развитию системы кинопоказа в регионах Российской Федерации и прежде всего в малых городах с населением не превышающем 100 тысяч человек. Предусмотрено выделение субсидий организациям кинематографии на приобретение современного кинооборудования для кинозалов при условии произведенного в них ремонта.

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Среди других мер, направленных на развитие отечественного кинематографа и укрепления его позиций на международной арене, будет предпринято: