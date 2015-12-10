Париж, 10 декабря, 2015, 12:57 — ИА Регнум. Во Франции в аэропорту «Шарль-де-Голль» задержана пара из Вьетнама, перевозившая 95 кг слоновой кости, сообщает Figaro.

animalworld.com.ua Изделие из слоновой кости

Как сообщили во французской таможне, партия была обнаружена в багаже вьетнамской пары 10 декабря. Изъято более 1 тыс. 500 предметов из слоновой кости, в том числе ювелирные изделия, общим весом 95,1 кг.

Отмечается, что находка стала одной из самых крупных, изъятой у простых пассажиров.