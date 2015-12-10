Москва, 10 декабря, 2015, 12:49 — ИА Регнум. В России за январь — октябрь 2015 года естественный прирост населения составил 21,1 тыс. человек. Об этом сегодня, 10 декабря, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, сообщили в Минтруда РФ.

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«В октябре 2015 года естественный прирост составил 14,3 тыс. человек, что больше прироста населения в октябре 2014 года на 4,4 тыс. человек», — отметил министр.

Рождаемость

За январь — октябрь 2015 года родились 1,622 млн детей. Рост числа родившихся отмечен в 23 регионах. В Московской и Калужской областях, городах Санкт-Петербурге и Севастополе рост рождаемости составил более 4%. В октябре 2015 года родились 171 тыс. детей.

Смертность

За январь — октябрь 2015 года умерли 1,601 млн человек. Снижение числа умерших зарегистрировано в 41 регионе. Наиболее высокие темпы снижения числа умерших, более 3%, отмечены в Чукотском автономном округе, Московской области, Республике Тува, Камчатском крае.

В октябре 2015 года умерли 156,8 тыс. человек. «Это на 9,6 тыс. человек или на 5,8% меньше, чем в сентябре 2014 года», — подчеркнул Топилин.