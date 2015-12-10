Киев, 10 декабря, 2015, 12:30 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр страны Арсений Яценюк идут «проторенным путем» экс-главы государства Виктора Ющенко, считает председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков.

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По его словам, рейтинг Порошенко, составляющий 13,8%, неуклонно снижается, а рейтинг Яценюка — «давно достиг нуля».

«Этим же путем когда-то шел Ющенко к своему краху», — отметил Пушков.