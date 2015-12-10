Москва, 10 декабря, 2015, 13:34 — ИА Регнум. 21 декабря, в самый короткий день в году, Россия отпразднует «Международный день короткометражного кино». Более чем в 20 регионах страны на различных площадках — в библиотеках, музеях, школах, торговых центрах — пройдут показы специально подготовленных программ короткометражек. В Московском Доме кино в этот день запланирована деловая программа: здесь пройдут брифинги, круглые столы, мастер-классы режиссёров и продюсеров для молодых кинематографистов.

Ближе, чем кажется. Реж. Наталия Беляускене и др. 2015. Россия

Как сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов, главными целями «Дня короткометражного кино» стало привлечение внимания зрителей к работам дебютантов короткого метра и в целом к короткометражному кино, а также обмен опытом между мастерами и молодыми кинематографистами.

По всей России 21 декабря пройдут показы короткометражных программ, куда вошли многие новые фильмы, ещё не вышедшие в широкий прокат.

В частности, будет транслироваться сборник фильмов, составленный из работ участников конкурса последнего Каннского фестиваля. В него вошли:

«Вернуть до» режиссера Салла Сорри , Финляндия;

режиссера , Финляндия; «Леонардо» Феликса Хазе , Томаса Ниче , Эдварда Нунан , Франка Пина , Рафаэллы Плэнтир , Франция;

, , , , , Франция; «Отсутствующий» Элизы Петковой , Германия;

, Германия; «Амфибия» Гектора Сильвы Нунеcа , Куба;

, Куба; «Скотобойня» Бехзада Азади , Иран.

В отдельный сборник объединены российские лауреаты ведущих фестивалей короткометражного кино 2015 года. Программа включает ленты:

«Первое свидание», режиссёра Анастасии Сафроновой , лауреат фестиваля «Арткино» в номинации «Лучший фильм до 15 минут»;

режиссёра , лауреат фестиваля «Арткино» в номинации «Лучший фильм до 15 минут»; «Путешествие Федора по Москве начала ХХI века» Аксиньи Гог , получивший Главный приз программы короткого метра Коттбусского кинофестиваля и ставший «Лучшим фильмом» фестиваля «Коник»;

, получивший Главный приз программы короткого метра Коттбусского кинофестиваля и ставший «Лучшим фильмом» фестиваля «Коник»; «Портфолио» Никиты Тамарова , обладатель Гран-при фестиваля «Короче» и «Лучшего авторского фильма в категории до 15 мин» на конкурсе «Будем жить!»;

, обладатель Гран-при фестиваля «Короче» и «Лучшего авторского фильма в категории до 15 мин» на конкурсе «Будем жить!»; «Настя» Кирилла Плетнева , обладатель главного приза фестиваля «Кинотавр. Короткий метр» и сразу трёх наград «Будем жить!»: «Лучший фильм в категории «Драма» свыше 15 минут», «Лучшая режиссура» и «Лучшая актриса»;

, обладатель главного приза фестиваля «Кинотавр. Короткий метр» и сразу трёх наград «Будем жить!»: «Лучший фильм в категории «Драма» свыше 15 минут», «Лучшая режиссура» и «Лучшая актриса»; «Семь других меня» Марии Барсуковой , получивший Главный приз в категории «свыше 15 минут» на фестивале «Арткино».

Также к показу готовятся специальные программы «Звезды в короткометражном кино», «Короткометражное кино для всей семьи», «Музыка в коротком метре» и два альманаха: «Ближе, чем кажется» и «Побег за мечтой», премьерные показы которых пройдут в феврале следующего года.

«Ближе, чем кажется» объединил три короткометражных фильма о взаимоотношениях отцов и детей. Проект был впервые представлен в Каннах, в программе «В фокусе российское кино» и стал участником фестивалей «Окно в Европу», «Киношок», «Восток-Запад» и других.

В альманах «Побег за мечтой» вошли короткометражных ленты «Спринт», «Пробуждение» и «Ненужное кредо» — три истории о трех разных поколениях. Фильмы сборника успешно участвовали в киносмотрах от Якутии до Колумбии.

В Московском кинотеатре «Космос» 21 декабря состоится «Вечер премьер короткого метра», где вниманию зрителей впервые будут представлены самые новые отечественные короткометражные фильмы:

«Серебряный разговор» , режиссера Павла Инина , лауреат I питчинга дебютантов;

, режиссера , лауреат I питчинга дебютантов; «Мы тут ни при чем» Ростислава Смирнягина , лауреат фестиваля «Начало»;

, лауреат фестиваля «Начало»; «g» (джи) Романа Сафина ;

(джи) ; «Любовь» Яны Климовой-Юсуповой (в ролях Юрий Назаров и Дарья Екамасова);

(в ролях Юрий Назаров и Дарья Екамасова); «Вера и сомнение» Елены Рябцевой и другие.

Идею ввести особый день для короткого метра озвучили французы: в 2011 году это предложение вынес Парижский центр кинематографии и анимации. С тех пор 21 декабря праздник отмечают многие страны. Как сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов, Россия присоединилась к «Международному дню короткометражного кино» с прошлого года. Предложение подключиться к проекту высказал Молодежный центр Союза кинематографистов.

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