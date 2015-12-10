Санкт-Петербург, 10 декабря, 2015, 12:24 — ИА Регнум. Василеостровская ТЭЦ в Петербурге возобновила производство электроэнергии, нарушенное пожаром 7 декабря. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 10 декабря, в генерирующей компании «ТГК-1», которой принадлежит ТЭЦ, в единую энергосистему включен турбоагрегат № 3.

tgc1.ru Машинный зал Василеостровской ТЭЦ в Петербурге

Ранее ТЭЦ возобновила подачу тепла жителям Васильевского острова в штатном режиме. В настоящий момент на предприятии работают шесть котлов — три энергетических паровых и три водогрейных.

«Сначала была решена первостепенная задача — обеспечение в полном объеме теплоснабжения потребителей. Теперь возобновлена работа электрического оборудования», — пояснил заместитель главного инженера ОАО «ТГК-1» Алексей Воробьев.

Одновременно на электростанции идут ремонтно-восстановительные работы в машинном зале, пострадавшем от огня, выявляются возможные неисправности в оборудовании, тестируются энергетические агрегаты. «Организовано круглосуточное дежурство оперативных ремонтных бригад. Работает Комиссия по выяснению причин (пожара)», — отметили в «ТГК-1».

Как сообщалось, сильный пожар на Василеостровской ТЭЦ произошел вечером 7 декабря и был ликвидирован в ночь на 8 декабря. На станции частично обрушилась кровля. Обошлось без жертв и пострадавших. По одной из версий, к возгоранию привел разрыв масляной трубки одного из агрегатов станции. Из-за пожара временно были снижены параметры теплоснабжения потребителей на Васильевском острове Петербурга.