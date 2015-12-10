Степанакерт, 10 декабря, 2015, 12:18 — ИА Регнум. 10 декабря в Нагорно-Карабахской Республике отмечается День референдума о государственной независимости и принятия Конституции НКР. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM в Степанакерте.

В связи с праздником президент НКР Бако Саакян направил народу поздравительное послание, в котором говорится:

«Дорогие арцахцы!

От имени властей республики и от себя лично сердечно поздравляю вас в связи с Днем референдума о государственной независимости и Конституции НКР!

Этот праздник особенно важен для нашего народа, поскольку символизирует его стремление построить свободное и независимое, демократическое и правовое государство, где существует верховенство закона, защищены права и свободы человека, обеспечены законные интересы и безопасность граждан и государства.

Арцах, провозгласивший независимость в 1991 году, прошел через навязанную ему войну, преодолел многочисленные трудности и испытания, одержав славные победы и добившись серьезных успехов.

Важным достижением на пути становления независимой государственности было принятие главного закона страны — Конституции. В 2006 году референдум стал очередным свидетельством того, что выбранный нашим народом путь был верным, и никто и ничто не сможет заставить нас свернуть с него. Это должен осознать и наш противник, который не упускает возможность прибегнуть к провокационным действиям.

Мы и впредь рука об руку с нашими сестрами и братьями из Армении и Диаспоры будем делать все возможное для последовательного укрепления государственности Арцаха, обеспечения безопасности и благосостояния нашего народа, повышения уровня обороноспособности, развития экономики, улучшения жизненных условий людей. Арцах должен стать развитым и современным государством и занять свое достойное место в международном сообществе.

Дорогие арцахцы!

Вновь поздравляю всех с этим знаменательным праздником и желаю мира, крепкого здоровья и всяческих благ!»

Напомним, что 2 сентября 1991 года на совместной сессии Нагорно-Карабахского областного и Шаумянского районного Советов народных депутатов Азербайджанской ССР в границах Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) Азербайджанской ССР и прилегающего Шаумянского района Азербайджанской ССР была провозглашена Нагорно-Карабахская Республика, Республика Арцах. А 6 января 1992 года парламент НКР первого созыва — Верховный Совет НКР — принял Декларацию «О государственной независимости Нагорно-Карабахской Республики».

10 декабря 1991 года, всего за несколько дней до официального распада Советского Союза, в Нагорном Карабахе в присутствии международных наблюдателей состоялся референдум, на котором подавляющее большинство населения — 99,89% (108 615 человек) высказалось за независимость НКР. На последовавших за этим парламентских выборах 28 декабря был избран парламент НКР, который сформировал первое правительство.

Конституция Нагорно-Карабахской Республики была принята 10 декабря 2006 года на общенародном референдуме. Почти 99% участников референдума проголосовало за проект Основного закона страны. За ходом голосования следили более 100 международных наблюдателей из России, США, Франции, Италии, Хорватии, Израиля, Сербии, Косово, Грузии, Украины, Дании, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья, в отчете которых, в частности, отмечалось, что «проведенный 10 декабря референдум по принятию Конституции отвечает большинству стандартов ОБСЕ, Совета Европы и других европейских международных структур в отношении демократических выборов, равно применимых и к референдумам».

Согласно Конституции НКР, Нагорно-Карабахская Республика — суверенное, демократическое, правовое, социальное государство. Названия Нагорно-Карабахская Республика и Республика Арцах тождественны. НКР признает основные права и свободы человека, как неотъемлемые и высшие ценности, как основу свободы, справедливости и мира. Власть в Нагорно-Карабахской Республике принадлежит народу. Свою власть народ осуществляет путем свободных выборов, референдумов, а также через предусмотренные Конституцией и законами государственные органы, органы местного самоуправления и должностных лиц.

«До восстановления целостности государственной территории Нагорно-Карабахской Республики и уточнения границ публичная власть осуществляется на территории, фактически находящейся под юрисдикцией Нагорно-Карабахской Республики», — отмечается в Конституции НКР.