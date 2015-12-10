Каракас, 10 декабря, 2015, 12:11 — ИА Регнум. Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что будут приняты меры по защите средств массовой информации парламента, поскольку оппозиция, получившая две трети голосов в новом составе Национальной Ассамблеи Венесуэлы, намерена взять под контроль ряд ведущих СМИ страны. В частности, представители оппозиционной коалиции уже потребовали отставки руководства ANV, сообщает La Radio del Sur. Однако, президент страны Николас Мадуро одобрил предложение, что парламентскими СМИ теперь будут руководить лица, избранные из числа сотрудников этих информационных изданий, комментирует AVN.

psynsk.ru Внутренний конфликт

Кроме этого, пришедшая к власти в парламенте оппозиция призывает к референдуму о полномочиях президента страны Николаса Мадуро, к отказу от политики социальных субсидий, к срочному решению экономических проблем, к амнистии заключенных. Как пишет Euronews, лидер блока «Круглый стол демократического единства» Иисус Торреальба заявил: «Мы призываем национальное правительство прибегнуть к неотложным мерам в экономике и социальной сфере. Страна переживает очень серьезную продовольственную проблему, остро ощущается нехватка продуктов питания».

Николас Мадуро, в свою очередь, заявил, что намерен покончить с очередями для доступа к продуктам питания и основным товарам, сообщает Prensa Latina. Что касается амнистии для политических заключенных, то Мадуро не собирается ее проводить. Он уверен, что у народа Венесуэлы сейчас два пути: либо «фашистская контрреволюция», либо «дорога социализма». А для этого нужна — «духовная мобилизация населения». Иначе — ждет большой внутренний конфликт, комментирует AVN.