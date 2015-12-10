Вильнюс, 10 декабря, 2015, 11:58 — ИА Регнум. Новейшее демографическое исследование, которое по заказу Литовской ассоциации развития недвижимого имущества провел Институт социальных исследований, показало, что число жителей в Литве и дальше уменьшается, наибольшее беспокойство вызывают прогнозы об уменьшении числа жителей трудоспособного возраста, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 10 декабря.

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Если распределять на пятилетние интервалы, больше всего людей трудоспособного возраста в Литве — в возрастной группе 50−55 лет. Через 10 лет самой многочисленной группой будут 60-летние.

Председатель Конфедерации промышленников Литвы, глава Литовской ассоциации развития недвижимого имущества Робертас Даргис считает, что исследованием хотят обратить внимание на то, что рабочая сила в Литве стареет, а такие вызовы требуют быстрых решений.

«С другой стороны, нужно думать, какие навыки, какие квалификации нужно предоставить приходящим на рынок молодым людям, которых будет намного меньше, чтобы создаваемая ими надбавочная стоимость содержала бюджет Литвы. Наша демографическая ситуация очень отличается и если посмотреть на географическое сечение. Если Вильнюс понемногу растет и является одним из самых молодых городов, то в региональных городах за последние пять лет число жителей сократилось на 7−8%, это явный процесс старения. Проблемы регионов только растут, поэтому нужно думать, какое их ждет будущее. Здесь могут помочь только иностранные инвестиции, которые могут создать рабочие места, привлечь более молодых людей», — сказал Даргис в эфире радиостанции Žinių radijas.

Вообще, по словам Даргиса, за последние пять лет Литва — одно из наиболее быстро стареющих государств ЕС. С момента вступления в ЕС Литва постарела на 9 лет. Правда, Германия на два года старше Литвы.

«Информационные технологии, без которых невозможно производство, должны быть основным орудием труда. Здесь задача системы образования — помочь сохранить на рынке труда людей старшего возраста. К этому должен готовиться и бизнес, который должен подумать о том, что нехватка людей более молодого возраста на рынке труда будет значительной. В 2025 году рабочей силы будет на 300 тысяч меньше, чем у нас есть сейчас. Поэтому появится и проблема сборов налогов, будет очень трудно сохранить инфраструктуру, созданную для 4 млн жителей, в широком смысле (не только дороги или коммуникации, но и инфраструктура образования, здравоохранения). Партии, думая о парламентских выборах в 2016 году, должны внести эти очень важные вопросы в свои программы будущих работ», — заключил он.

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