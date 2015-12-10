Москва, 10 декабря, 2015, 11:55 — ИА Регнум. Ни трудная экономическая ситуация в стране, ни выросшие курсы валют, ни сложная политическая ситуация в мире в целом не поменяли планы жителей России на новогодние каникулы. 43% респондентов заявили, что собираются провести каникулы дома, никуда не выезжая. В январе 2015 года таким образом каникулы провели 47% респондентов. Доля домоседов практически не изменилась. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

romir.ru Как жители городов-миллионников проводят новогодние каникулы

О планах провести каникулы на даче, в гостях у родственников и друзей заявили чуть больше трети опрошенных — 36%. И эта цифра в сравнении с январем 2015 года не сильно изменилась (30%).

Доля планирующих провести каникулы в различных поездках в сравнении с январем текущего года тоже увеличилась незначительно. Если в наступившем 2015 году на курорты и в турпоездки отправились 15% респондентов, то в январе 2016 года аналогичные планы строят 18% опрошенных. Разница лишь в том, что в 1,5 раза больше респондентов теперь собираются отправиться в путешествие по России. И на 1% меньше участников опроса планируют поездки за границу.

Доля респондентов, у которых не будет каникул во время новогодних праздников, тоже остается стабильной, в пределах статистической погрешности. Так в январе 2015 года без каникул остались 10% респондентов. В наступающем году в начале января планирует работать каждый 12 участник опроса (8%).

Респондентам, которые собираются на российские курорты и в зарубежные поездки, было предложено уточнить выбранные направления. Таким образом, выяснилось, что в предпочтениях отечественных морских здравниц по сравнению с январем 2015 года происходит перераспределение туристических потоков. Если еще в начале текущего года туристы предпочитали Сочи и курорты Краснодарского края, то в планах наступающего года активнее присутствует Крым, вдвое привлекательнее выглядят курорты Калининградской области.

Что касается заграничных путешествий, то катастрофы самолетов в Египте и Турции и последовавшие за ними ограничения на поездки в эти страны внесли коррективы в планы жителей России. Если еще в январе текущего года Турция и Египет приняли пятую часть выезжавших на отдых за рубеж, то в 2016 году эти страны российские граждане почти не увидят. Только 2% строящих планы на зарубежные поездки в новогодние праздники среди предпочтительных направлений назвали Турцию. А в целом четверть собирающихся за рубеж отдают предпочтение Азиатским странам, чуть более половины (54%) собираются на европейские курорты и экскурсии.

Опрос показал, что кризис каникулам не помеха. Доли домоседов и путешественников кардинально не меняются.

Опрос проведен в декабре 2015 года. В нем приняли участие 1200 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающих в городах России с населением свыше миллиона человек. Выборка репрезентирует взрослое население городов-миллионников.