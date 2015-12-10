Канберра, 10 декабря, 2015, 11:35 — ИА Регнум. Пять человек были арестованы 10 декабря по обвинению в заговоре с целью совершения террористического акта, сообщает CNN со ссылкой на официальные лица Австралии.

c.lifenewscontent.ru Арест

В результате рейдов, направленных на борьбу с терроризмом в стране, полиция арестовала пятерых человек, один из которых 15-летний подросток. В полиции отметили озабоченность, вызванную участившимися случаями участия подростков в экстремистской деятельности.

По мнению Катрин Берн, заместителя комиссара полиции Нового Южного Уэльса, тот факт, что 15-летний подросток предстанет перед судом по очень тяжкому обвинению и может получить пожизненное заключение, должно вызывать тревогу не только в правоохранительных органах, но и в обществе.