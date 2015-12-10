Москва, 10 декабря, 2015, 11:30 — ИА Регнум. В Совфеде заявления лидера КНДР Ким Чен Ына о наличии у страны водородной бомбы расценили как блеф, передает корреспондент ИА REGNUM 10 декабря. «Думаю, что скорее всего это — блеф. В наше время практически нет шансов создать в тайне от всего мира термоядерное оружие», — заявил первый замглавы комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич.

Термоядерный взрыв мощностью 11 мегатонн

«К тому же с подобными заявлениями лидер КНДР Ким Чен Ын выступает довольно часто», — напомнил он.

«Но если посмотреть с другой стороны, то в этих заявлениях есть определенный смысл. Их можно расценить как еще одно напоминание, что сегодня никакие средства защиты, включая американскую систему противоракетной обороны, не гарантируют государствам полную безопасность. Как напоминание того, что политика с позиции силы очень часто имеет эффект бумеранга», — отметил сенатор.

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о наличии у страны водородной бомбы, которую она готова привести в действие для защиты суверенитета.