Мадрид, 10 декабря, 2015, 11:22 — ИА Регнум. Не просто военизированная группировка религиозных фанатиков. При детальном изучении выясняется, что это — политическая организация с продуманной, хорошо спланированной инфраструктурой, институтами, характерными для большинства «нормальных» государств мира.

so-l.ru Боевики ИГИЛ

Испанское интернет-издание El Confidencial, со ссылкой на британскую Guardian, обнародует 24-страничный документ джихадистской организации, который представляет собой нечто среднее между Конституцией страны и директивами строительства суверенного государства со всеми прилагающимися атрибутами: руководящими органами, экономической программой и четко отстроенной пропагандистской системой. Восприятие окружающим миром ИГ как группы рехнувшихся на почве фундаментального ислама фанатиков — только образ, спланированный авторами идеи и реализованный на практике.

«Если Запад воспринимает «Исламское государство» как некую рядовую общность психопатов-убийц, он сильно недооценивает реальность», — сказал отставной генерал, бывший главнокомандующий Международными силами содействия безопасности в Афганистане (ISAF) Стэнли Маккристал после изучения названного выше документа.

28 июня 2014 года лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади заявил об учреждении территориального халифата на землях Сирии и Ирака. Через несколько месяцев после этого появился документ «Принципы администрирования в Исламском государстве», то самое, упомянутое выше руководство по организации государства с описанием его экономической модели, основанной на доходах от торговли нефтью, добываемой на территории, контролируемой джихадистской организацией. Полновесного государства, среди институтов которого есть даже дипломатическое ведомство, в задачу которого входит установление международных контактов с другими странами вплоть до обмена послами.

Документ служит и в качестве учебного руководства «как воспитывать население, начиная с младенческого возраста, и давать лучшим представителям народа уровень образования, достойный лиц, причисляемых к высшим слоям управления организацией».

В наставлении подчеркивается, что «очень важно иметь эффективное быстро реагирующее правительство, способное доминировать в информационной сфере, умеющее делать выводы из возможных ошибок и не боящееся их в узком правящем кругу признавать без выноса сора из избы». Рекомендации, по мнению профессора Университета Джорджии (США) Чарльза Уинтера, «не ушли далеко от идей «великого китайского кормчего» Мао Цзэдуна или военно-политической организации «Вьетминь», созданной Хо Ши Мином для борьбы за независимость Вьетнама от Франции и Японии».

«Акции, совершаемые возглавляемыми этими лидерами организациями (бесчинства хунвейбинов, например), по большому счету были всего лишь мерами прикрытия основной деятельности, вершиной айсберга, — убежден ученый. — В глубине же велась активная работа по развитию собственно государственных структур, способных выполнять конкретные задачи, свойственные не группе бандитов-анархистов, а стройной политически оформленной структуре. «Принципы администрирования…» должны послужить для Запада предупреждением о том, что он будет иметь дело действительно с государством, а не оформившейся на короткое время с целью ухватить-ограбить бандой. ИГИЛ — это не армия кровожадных фанатиков. Это политическая организация со сложной, хорошо просчитанной и тщательно выстроенной иерархической схемой».

И именно такое сочетание воинственных лозунгов и зрелищных действий с четко организованной и отлаженной структурой способно привлекать большие массы людей на свою сторону. Людей, готовых воевать ради идеи, которую они готовы ценить выше собственной жизни.

За последние 18 месяцев в ряды армии ИГ влились от 27 000 до 31 000 воинов из 86 стран, пришедших «по зову сердца» в Ирак и Сирию, свидетельствуют данные экспертной группы The Soufan Group. Полтора года назад специалисты этого же центра говорили о наличии в рядах военизированных формирований ИГИЛ около 12 000 боевиков, представляющих 81 государство мира.

Присутствие слова «государство» в официальном титуле халифата говорит о том, что руководители этого новообразования понимают, что, «откусив» какую-то часть территорий других стран и создав на этих землях некую собственную административно-территориальную суверенную единицу, от войны как единственного способа сношений с мировым сообществом придется отказаться. Не прекратить воевать совсем, а просто включить боевые действия одним из пунктов в «список возможных способов коммуникации с окружающим миром».

Здесь нет и намека на то, что исламисты-экстремисты, прихватив еще немножко земли, завершат тем самым процесс первоначального накопления капитала и станут вдруг белыми и пушистыми, сосредоточившись исключительно на бизнесе и реализации прав человека. Но мысль о том, чтобы, ломая чужую идеологию и жизненные принципы, одновременно к ним подстраиваться и приспосабливаться — видна.

Пока же пресловутому «Чикаго 30-х годов прошлого века» в его ближневосточном, разросшемся до огромных масштабов варианте до верительных грамот и нот протеста крайне далеко. Дипломатические кадры еще в начале своего образовательного пути, зато ресурс любителей пострелять кажется неисчерпаемым, а необходимыми для этого устройствами воины ислама обеспечены на много лет вперед.

Вооружить «Исламское государство»

Портативные системы ПВО (ПЗРК), противотанковые управляемые ракеты и бронемашины, автоматы российского производства АК, американские винтовки М16 и Bushmaster — лишь малая часть видов современного вооружения, которыми обладает армия ИГ. Основная часть стрелкового оружия попала к ИГИЛ «из-за плохого регулирования потока оружия в Ирак в течение многих лет и отсутствия контроля на местах», информирует Amnesty International в своем докладе на эту тему. «Именно так ИГ набирало свой смертельный арсенал, используемый теперь для совершения преступлений против человечности и ведения военных действий, связанных с массовым уничтожением людей в Ираке и Сирии».

Анализ тысяч видеоматериалов и фотографий, проведенный при составлении доклада, озаглавленного «Подводя итоги. Вооружить Исламское государство» объясняет, как боевики ИГ добывают оружие, произведенное в свое время более чем в двух десятках стран (Китай, США, бывшие республики СССР в том числе) — в основном путем разграбления иракских армейских арсеналов. В свое время регулярная армия Ирака стабильно и хорошо вооружалась. Снаряды, патроны, автоматы и так далее — все это оплачивалось нефтью, поставляемой Багдадом по бартеру, либо живыми деньгами из грантов, предоставлявшихся Пентагоном и НАТО.

Большинство обычных вооружений, используемых боевиками «Исламского государства», выпущено между 1970 и 1990 гг., и включает в себя пистолеты, пулеметы и другое стрелковое оружие, противотанковые гранатометы, минометы и артиллерийские установки. Автоматы Калашникова здесь — еще советских образцов, сработанные не только в СССР, но и КНР.

«Большой и разнообразный ассортимент вооружений, используемый террористической организацией, — хрестоматийный пример того, как безответственная торговля оружием безответственно дает топливо к совершению зверств в массовом масштабе, — считает Патрик Уилкен, специалист из группы исследований и контроля над вооружениями Amnesty International. — Слабое регулирование и отсутствие надзора за огромным потоком оружия в Ираке в последние десятилетия создали благоприятные возможности для беспрецедентного по степени легкости доступа «Исламского государства» и других террористических групп к огневой мощи».

Взяв в июне 2014 года Мосул, второй по величине город Ирака, боевики ИГ неожиданно для международного сообщества стали хозяевами огромного арсенала, в котором хранилось не только стрелковое оружие, но огромное количество транспортных средств, произведенных главным образом в Соединенных Штатах. Это позволило террористам очень быстро распространить свою сферу влияния на другие части страны, с разрушительными последствиями для гражданского населения, которое проживало на этих территориях.

Цепочки поставок

«Подводя итоги» охватывает долгую историю разбазаривания иракских арсеналов, рисует сложные цепочки поставок, некоторые из которых специально создавались, как это теперь видится, для того, чтобы оружие попало в руки «Исламского государства».

Объемы вооружений иракской армии резко увеличились в конце 1970-х и начале 1980-х, в значительной степени этому способствовала ирано-иракская война. Это был поворотный пункт в развитии современного мирового рынка вооружений, где, по крайней мере, 34 различные страны были связаны контрактами с Ираком, и 28 из них также поставляли свою военную продукцию Ирану. Экс-президент Ирака Саддам Хусейн лично курировал усиленное развитие национальной оборонной промышленности, производившей стрелковое оружие, минометные боеприпасы и артиллерийские снаряды.

После вторжения Ирака в Кувейт в 1990 году эмбарго на поставки оружия, наложенное ООН, заставило Хусейна значительно сократить импорт. Так продолжалось до 2003 года, но во время американской интервенции и после нее Ирак вновь начал наполняться оружием. Большая часть которого никогда не была должным образом зафиксирована и проверена силами возглавляемой США коалиции и реконструированных ею иракских вооруженных сил. Сотни тысяч единиц этих вооружений исчезли без следа, и до сих пор о них ни слуху, ни духу.

Последние инициативы по восстановлению и переоснащению армии Багдада и связанных с ней сил снова вызвали массовый приток оружия в страну. Между 2011-м и 2013-м США подписали миллиардные контракты на поставку140 танков М1А1 Abrams, истребителей F-16, портативных устройств Stinger, зенитных батарей Hawk и др. В 2014 году США поставила иракскому правительству стрелковое оружие и боеприпасы на сумму более 500 миллионов долларов. Широко развитая коррупция в иракской армии, а также отсутствие строгого контроля на складах и мониторинга оружия постоянно создают опасность утечки оружия вооруженным группам, в том числе и ИГ. Если кто-то предположит, что одной из стратегических целей американского вторжения в Ирак было создание подобной ситуации, вряд ли он окажется далек от истины.