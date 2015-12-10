Вашингтон, 10 декабря, 2015, 11:05 — ИА Регнум. Искренность заявлений вице-президента США Джо Байдена о необходимости бороться с коррупцией на Украине вызывает сомнение ввиду связей его сына Хантера Байдена с украинскими олигархами, сообщает New York Times.

erenumerique.fr Яблоко от яблони

Как отмечает издание, сын ратующего за тотальную борьбу с коррупцией на Украине Джо Байдена Хантер своими действиями подрывает работу США в этом направлении.

Так, в апреле 2014 года младший сын второго человека в администрации Обамы вошел в совет директоров газодобывающей компании Burisma Holdings, главой которой являлся министр охраны окружающей природной среды при президенте Викторе Януковиче Николай Злочевский.

Тогда же в рамках расследования по делу об отмывании денег власти Великобритании заморозили банковские счета компании, на которых находилось $23 млн, принадлежавших, по мнению следствия, Злочевскому. Инициатором стал Отдел по борьбе с экономическими преступлениями Великобритании — независимый орган страны, который закрыл доступ Злочевскому и Burisma Holdings, а также другим компаниям, принадлежащим бывшему министру, к этим счетам и направил запрос в прокуратуру Украины с требованием предоставить соответствующие документы.

Однако прокуратура Украины отказалась предоставить необходимые для расследования материалы, а суд Великобритании постановил в январе разморозить счета.

Данный поворот событий вызвал критику со стороны посла США на Украине Джеффри Пайетта, который призвал следствие обратить внимание на действия прокуроров и отметил, что деньги после открытия счетов были переведены на Кипр, указывая на явную коррупционную составляющую.

Всё случившееся, по словам Эдуарда Си Чуо, эксперта по политике Украины в Центре Стратегических исследований США, наносит сильный удар по борьбе с коррупцией, объявленной администрацией Обамы на Украине.

С одной стороны, отмечает аналитик, можно похвалить Байдена-старшего за его призывы к борьбе с коррупцией, но в свете ситуации с его сыном посыл получается двусмысленным: он вписывается в тот образ США, в который хотят верить во многих странах — что США лицемерны в таких вопросах.

Это уже не первый раз, когда сын вице-президента США Байдена, который сыграл ведущую роль в американской политике по отношению к Украине, становится центром скандала. В 2014 году младшего сына второго человека в администрации Обамы уволили из ВМС страны после того, как анализы показали, что он принимал кокаин.