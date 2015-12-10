Вашингтон, 10 декабря, 2015, 11:00 — ИА Регнум. Американская актриса Кристен Стюарт, сыгравшая роль Беллы Свон в серии фильмов «Сумерки», заявила о своём уходе из большого кино. На определённом этапе актёр перестаёт быть собой, вживаясь в предлагаемые ему образы. Чтобы стать свободной, Стюарт решила сниматься только в небольших проектах. О своих планах актриса сообщила в интервью британскому журналу Divа.

from-ua.com Американская актриса Кристен Стюарт

«Я хочу принимать участие в небольших проектах, которые позволят сниматься для души!» — сообщила Стюарт.

Кристен Стюарт — первая актриса в истории страны, удостоенная французской премии «Сезар» (за роль второго плана в драме «Зильс-Мария», 2015 год). Получила широкую известность благодаря роли Беллы Свон в серии фильмов «Сумерки». Кинодебют Стюарт — девочка из фильма «Сын русалки» (актрисе в этом фильме девять лет). В этом году снялась в трёх фильмах: «Анестезия», «Равные» и «Ультраамериканцы».

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