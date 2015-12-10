Обнинск, Калужская область, 10 декабря, 2015, 10:57 — ИА Регнум. Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной думе РФ Сергей Миронов обратился к заместителю генерального прокурора Российской Федерации в ЦФО Владимиру Малиновскому с просьбой изучить действия главы администрации города Обнинска Владислава Шапши на предмет соблюдения норм экологического законодательства, а также принять меры прокурорского реагирования для привлечения к ответственности виновных лиц за сложившуюся критическую экологическую ситуацию в Обнинске, сообщает 10 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы администрации Обнинска С целью недопущения затопления стоки временно были направлены в реку Протву

Еще одно письмо Сергей Миронов направил главе Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Калужской области Ивану Глумову с просьбой изучить сложившуюся ситуацию в целях принятия необходимых мер, направленных на ликвидацию последствий произошедшей аварии в Обнинске, а также недопущения ухудшения экологической ситуации в Калужской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 декабря при строительстве камеры на коллекторе очищенных стоков в Обнинске Калужской области был поврежден коллектор. С целью недопущения затопления дачных участков и создания угрозы жизни находящихся там людей стоки временно были направлены в реку Протву.

На месте прорыва оперативно была организована работа ремонтной бригады по устранению течи в бетонной трубе коллектора очищенных стоков диаметром 1000 мм. В прорыв установлены металлические вставки, проводились сварочные работы. Затем произведена «чеканка» стыков. Угрозы безопасности для населения нет.

В настоящее время авария полностью ликвидирована. Очистные работают в штатном режиме. Оценку причиненного ущерба даст «Росприроднадзор».