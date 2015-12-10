Киев, 10 декабря, 2015, 10:31 — ИА Регнум. Поставки электроэнергии в Крым восстановлены только на 2 недели, чтобы укрепить энергообеспечения Херсонской области Украины. Об этом, как пишет «Крым Медиа», заявил депутат «Блока Петра Порошенко», председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров с трибуны Верховной рады 9 декабря.

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«Но это (поставки) только на 2 недели, для того, чтобы и правительство, и местные органы власти могли бы провести работы по укреплению энергообеспечения Херсонской области, — подчеркнул Чубаров. — Я думаю, этот зал, мои коллеги не позволят теперь никому, ни одному министру, ни одному правительству, заключать соглашение о поставках электроэнергии, а если это придется делать, то в документах должно быть написано «Автономная Республика Крым, Украина».

Также Чубаров сообщил, в парламенте Украины зарегистрирован законопроект, предусматривающий запрет на поставки энергоресурсов на полуостров и призвал его принять до конца года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 21 на 22 ноября в Херсонской области Украины был произведен подрыв ЛЭП, подающих электричество в Крым согласно российско-украинским договорённостям. В результате подрыва в Крыму наступил блэкаут.

Властям полуострова пришлось использовать генераторы для подачи электричества населению и социально важным объектам.