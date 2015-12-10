Осло, 10 декабря, 2015, 10:29 — ИА Регнум. Власти Норвегии нашли новый способ сокращения количества просителей убежища: тем, кто не дождался разрешения на временное пребывание и решил вернуться домой, королевство выплатит несколько тысяч крон и оплатит перелет. Как пишет британская Daily Mail, для пары с двумя детьми денежная компенсации составит 80 000 крон (около 8500 евро). До конца года воспользоваться предложением властей собрались около 900 человек.

vg.no Беженцы в Норвегии

По словам представителя миграционного департамента Катинки Хартманн, многие просители убежища просто не ожидали, что процесс оформления может затянуться надолго. «Они думали, они смогут работать или получать образование, или даже перевезти свою семью в Норвегию. Многие не могут ждать. У них дома семьи, которые ждут, что им смогут помочь», — отмечает Катинка Хартманн. По ее словам, так как королевство имеет возможность принудительно высылать сомалийских просителей убежища, то все больше граждан именно этой страны выбирают финансовую компенсацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Норвегии заявили о том, что намерены сокращать поток просителей убежища. Среди мер — закрытие границ с государствами — членами Шенгенской зоны, ужесточение правил предоставления убежища, сокращение социальных пособий. С введением новых правил, а также с наступлением зимы, количество въезжающих в страну сокращается, однако власти прогноз не меняют: к концу года в Норвегии будет насчитываться около 35 тысяч просителей убежища — втрое больше, чем годом ранее.