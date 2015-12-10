Таллин, 10 декабря, 2015, 10:17 — ИА Регнум. Жители Эстонии не зря опасаются беженцев Средиземноморья, ведь они могут представлять реальную угрозу. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщает эстонское общественно-правовое телерадиовещание ERR со ссылкой на председателя оппозиционной Партии народного единства Эстонии, бывшего депутата Европарламента и министра иностранных дел страны Кристину Оюланд.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

По ее словам, «проблема в том, что мы не знаем, кто сюда приезжает. Среди тех тысяч людей, кто приезжает в Европу, реальных беженцев очень мало». Оюланд утверждает, что главная опасность в вопросе беженцев Средиземноморья состоит в том, что «мусульмане не принимают законов и правил, основанных на европейских ценностях».

При этом известный эстонский политик допускает публичные оскорбления в адрес представителей ислама. Так, она сообщила в эфире эстонского государственного телеканала ETV+, что «у мусульман одна цель — убивать так называемых неверующих, в том числе и православных. Сегодня мы принимаем маленьких милых мальчиков с темными глазами, а через 20 лет они нам глотки перережут».

Оюланд добавила: «Общеизвестно, что, согласно исламским традициям, мужчины женятся на очень молодых девушках. Такие ранние браки в странах Европейского союза запрещены, и это противоречит укладу исповедующих ислам, а, значит, будет вызывать неприятие и противодействие». Она призвала население Эстонии готовиться к худшему: «Мы не должны быть наивными — идёт война. Идет исламизация Европы, а все политики, которые говорят иначе, просто безответственные».

В качестве примера такого процесса она назвала соседнюю Финляндию. По ее словам, в течение 2−3 лет Финляндия очень изменилась, и сейчас «коренные финны находятся под угрозой. Женщины боятся выйти вечером на улицу, в Тампере воспитательницам детских садиков выдают газовые баллончики». «Разве Эстонии такое нужно?» — заявила Оюланд в эфире эстонского гостелевидения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кристина Оюланд в качестве министра иностранных дел Эстонии и депутата Европарламента от правящей праволиберальной Реформистской партии неоднократно выступала с антироссийскими инициативами и заявлениями в европейских организациях. После скандала с фальсификацией голосов на перевыборах руководства партии была вынуждена покинуть реформистов и основать Партию народного единства, которая занимает непримиримую позицию по отношению к приему Эстонией беженцев Средиземноморья. При этом Оюланд является активным пропагандистом российской либеральной внесистемной оппозиции, называя себя «другом Михаила Касьянова». Ранее обвинения в расизме в адрес Оюланд звучали, но сама политик их отвергала.

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