Лос-Анджелес, США, 10 декабря, 2015, 10:09 — ИА Регнум. Номинанты американской премии «Золотой глобус», присуждаемой за кинофильмы и телевизионные картины, будут озвучены сегодня, 10 декабря, на 73-й церемонии вручения. Мероприятие пройдёт в городе Лос-Анджелесе, сообщает newstime.

vocativ.com Премия «Золотой глобус»

Премия «Золотой глобус» присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы (HFPA) с 1944 года за кинофильмы и телевизионные картины. Вероятные претенденты на награду — фильм «Выживший» (The Revenant) режиссёра Алехандро Гонсалеса Иньярриту, «В центре внимания» (Spotlight) режиссёра Томаса Маккарти, «Бруклин» (Brooklyn) режиссёра Джона Краули, «Шпионский мост» (Bridge of Spies) Стивена Спилберга и ряд других кинолент.

Премия «Золотой глобус» вручается ежегодно по результатам голосования примерно 90 международных журналистов, проживающих в Голливуде (США). Премия считается второй по значимости премией после кинематографической премии «Оскар». Рекордсменом по количеству номинаций премии является американская актриса Мерил Стрип (29), второе место занимает актёр Джек Леммон (22).

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