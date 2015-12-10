Москва, 10 декабря, 2015, 10:01 — ИА Регнум. Аналитик ГК EXNESS Сергей Кочергин считает, что в 2016 году средний курс рубля составит 57,5 рубля за доллар. «Цены на нефть на семилетних минимумах долго не продержатся, в 2016 году они вырастут до 55 долларов и укрепят курс рубля до 57,5 рубля за доллар», — заявил он 10 декабря корреспонденту ИА REGNUM.

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При этом, по его словам, в ближайшие торговые сессии доллар попытается закрепиться выше 70 рублей. Сейчас, как отметил аналитик, низкие цены на нефть и ожидаемое снижение спреда доходности между ключевыми процентными ставками в РФ и США (из-за ФРС США) не позволяют рублю развить значимую коррекцию к доллару США, несмотря на перекупленность последнего.

Кочергин обратил внимание, что стратегия ОПЕК по выдавливанию американских нефтегазовых компаний с рынка требует времени, так как многие из них захеджировали риски от падения цен на нефть еще в 2014 году, продав долгосрочные фьючерсы на нее в районе 80−90 долларов за баррель. Между тем неизбежный процесс ужесточения процентной политики в США приведет к череде банкротств американских нефтегазовых корпораций, взявших за последние 7 лет большие и дешевые кредиты под плавающую ставку процента.

«Если цена барреля нефти сохранится в диапазоне 40−50 долларов в течение первой половины 2016 года, то количество буровых установок и добыча нефти в США существенно снизится, что создаст предпосылки к росту цен на черное золото до 60 долларов во второй половине 2016 года. По оценкам Fitch, в 2016 году средняя цена барреля BRENT составит 55 долларов. При такой цене барреля средний курс рубля в 2016 году составит примерно 57,5 рубля за доллар», — пояснил аналитик.

Напомним, согласно прогнозу Минэкономразвия РФ среднегодовая цена на нефть Urals в 2016 году составит 50 долларов за баррель. Замглавы министерства Алексей Ведев назвал такой прогноз оптимистичным, а глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев считает прогноз вполне обоснованным. По его мнению, цены на нефть начнут расти со второй половины 2016 года.

Добавим, что 8 и 9 декабря цены на нефть в ходе торгов опускались ниже 40 долларов за баррель, при этом курс доллара вплотную подошел к отметке 70 рублей.