Новосибирск, 10 декабря, 2015, 09:54 — ИА Регнум. Новосибирцы стали свидетелями редкого природного явления — поздно вечером в среду, 9 декабря, город озарили молнии и гремел гром, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По данным синоптиков, зимние грозы происходят в мире всего пять-шесть раз в год. Связано это явление с вхождением атмосферных фронтов в теплую воздушную массу и быстро проходит. За это время температура воздуха может резко опуститься.

selcdn.com Гроза

Для Новосибирска в зимний период такое явление вообще не характерно, говорит пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

«У нас наиболее типичное время для гроз наступает в период с мая по август. Может быть еще в сентябре. А вот в декабре в Новосибирске за весь период, по крайней мере по тем данным, которые есть сейчас, не было ни разу. Климатологи сейчас еще уточняют данные за последние 30−40 лет. Вчера гроза была крайне локальная — только в районе Новосибирска. Длилась она всего 13 минут, от 20:22 до 20:35 часов. Что могло спровоцировать грозу — у нас по территории Западной Сибири проходил глубокий циклон, который англичане назвали циклон «Десмонд». Второй фактор это мощная контрастная фронтальная зона в атмосфере. Происходил вынос очень теплых влажных воздушных масс атлантического происхождения. Вчера температура была выше нормы на 12−16 градусов. По-видимому, все эти факторы и могли привести к формированию такой локальной грозы. Возможно, сказалось и влияние большого города. Может быть, были выбросы аэрозолей, конденсаций, наэлектризованных частиц, которые также могли вызвать формирование таких электрических разрядов», — отметил Ягудин в беседе с ИА REGNUM.

Стоит сказать, что в последние дни в Новосибирске стоит довольно теплая для декабря погода — температура поднимается до плюсовых отметок. А несколько дней назад в Новосибирской области на три дня, с 8 по 10 декабря, было объявлено штормовое предупреждение. В регионе все эти дни наблюдаются обильные осадки в виде дождя и снега, метели, сильный ветер.

На ближайшее время синоптики ожидают ослабление снегопадов, но все равно они еще будут беспокоить жителей Новосибирской области. Кроме того, гололедные явления, снежные заносы. Ветры с 11 декабря будут ослабевать до 15−20 м/с. Температура в ночное время будет ниже — от 5 до 11 градусов мороза, местами до — 16 градусов; днем: от — 1 °C до — 7 °C, хотя 13 декабря в регион может вернуться оттепель до +1°C …-4°C.