Чебоксары, 10 декабря, 2015, 09:48 — ИА Регнум. В Чувашии 10−11 декабря пройдёт открытый Кубок России по вольной борьбе среди женщин. Как сообщили ИА REGNUM в Минспорте республики, в этом году заявили об участии около 200 сильнейших спортсменов страны, включая практически всех лидеров национальной сборной. За главный приз также будут бороться спортсменки из США, Азербайджана, Казахстана, Монголии и Латвии, среди которых три чемпионки мира.

cap.ru Сборная команда Чувашии. Фото пресс-службы Минспорта республики

Второй год подряд Кубок России проводится в открытом формате, а рекордный для аналогичных соревнований призовой фонд в $120 тыс. привлекает и сильнейших зарубежных атлетов. В составе сборной команды Чувашии примут участие заслуженный мастер спорта России Наталья Гольц, мастера спорта международного класса Екатерина Краснова и Надежда Фёдорова, мастера спорта страны Вероника Чумикова и Мария Кузнецова.

Поединки предварительного раунда во всех восьми весовых категориях пройдут в первый день соревнований. Во второй день в утренней части программы будут разыграны бронзовые награды, а вечером состоятся финалы. В перерывах между решающими поединками будут выступать звезды чувашской эстрады, а кульминацией спортивно-концертного шоу станет выступление легендарной группы Boney M.

В Минспорте Чувашии отмечают, что вольная борьба — один из самых популярных видов спорта в республике. В спортивных школах региона вольной борьбой сегодня занимаются более 3 тыс. детей и молодёжи.