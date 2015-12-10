Портленд, США, 10 декабря, 2015, 09:46 — ИА Регнум. В результате шторма, обрушившегося на северо-западное побережье США 9 декабря, погиб один человек, сообщает Reuters.

uci.edu Побережье

Жительница штата Орегон (США) погибла утром 9 декабря, когда крышу её дома пробило упавшее дерево. В результате проливных дождей, обрушившихся на штат, многие дома остались без электричества, затоплены целые районы, дороги размыты.

В Национальной метеорологической службе отметили, что в Портленде за три дня выпало более 12 сантиметров осадков — почти столько же выпадает обычно за весь декабрь, а Сиэтле количество осадков превысило норму всего за 8 дней.