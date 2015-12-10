Донецк, 10 декабря, 2015, 09:39 — ИА Регнум. В последние несколько дней на линии фронта в Донбассе произошло именно то, чего многие опасались еще осенью: интенсивность мелких столкновений на наиболее взрывоопасных участках фронта выросла настолько, что ситуация стала постепенно выходить из-под контроля, считает автор газеты «Взгляд» Евгений Крутиков.

А. Горбаруков ИА REGNUM Доклад

Максимальной плотности огонь ВСУ достигает традиционно к северу от Донецка. Стрелковые бои уже всю неделю идут по дуге от поселка Пески и аэропорта до Горловки со всеми остановками. Украинская сторона использует на основных участках и минометы, и АГС, и БМП.

То, что начиналось как разовые столкновения на нейтральной полосе, постепенно переросло в полномасштабные бои, разве что без применения пока тяжелой техники и танков. Хотя переброска запрещенных минскими соглашениями видов вооружений проводится в ускоренном темпе. Ближе к линии фронта ВСУ подвели уже достаточно старых гаубиц и «Градов», чтобы говорить о бесполезности старых форм мониторинга. Миссия ОБСЕ уже перестала фиксировать все, что взрывается, ограничиваясь общими фразами. Хотя даже заместитель главы миссии Александр Хуг был вынужден признать очевидное увеличение численности украинских войск в нескольких населенных пунктах.

Особенностью этого нового обострения обстановки стало не только резкое повышение числа обстрелов, но и уменьшение перерывов между ними. Перестрелки и обстрелы населенных пунктов проводятся уже и в дневное время, чего не было давно. В Зайцево здание школы подверглось обстрелу в 9 утра, когда дети уже были на занятиях. Некоторые населенные пункты подвергаются обстрелу круглосуточно с небольшими «техническими» перерывами.

Тактика ВСУ не изменилась и уже неоднократно была описана. Украинские части медленно «отжимают» нейтральную полосу, включая несколько мелких населенных пунктов, над которыми не было полного контроля ни одной из сторон. Ни о какой букве Минска-2, не говоря уже о его «духе», не может быть и речи. Единственной «демилитаризованной территорией», которой так гордилось ОБСЕ, остается только район Широкино на Азовском море. Но там боестолкновения прогнозируемо сместились к северу в степь в треугольник Коминтерново — Сартана — Павлополь. При этом именно Павлополь стал сейчас основным населенным пунктом, который регулярно посещает мониторинговая миссия ОБСЕ, но именно в нем и наблюдается новая концентрация частей ВСУ, включая тяжелую артиллерию и танки.

Происходящее очень опасно, поскольку такого рода многодневные боестолкновения с «отжимом» нейтралки обычно имеют тенденцию заканчиваться мясорубками на отдельных направлениях, считает газета.

Пока Киев готов только к местным обострениям силами не более батальона, перед которыми стоят локальные цели: «отжать» нейтралку, занять хутор, закрепиться у террикона, а там посмотрим. Такая тактика приводит к росту ежедневных потерь: в госпитали Дзержинска и Харькова поступает в среднем по пять раненых в сутки. При этом растет число «подрывников»: передовые группы украинских солдат подрываются на растяжках на нейтральной полосе. Но есть информация, что со своей стороны ВСУ активно занимаются разминированием того, что все лето и осень срочно минировали. Это нехороший признак — так расчищают дорогу для наступления бронетехники, отмечает издание.

Кроме того, украинские войска организационно «размазаны» по всему фронту, что создает проблемы с управляемостью. Изначальная идея заключалась в том, чтобы повысить одновременно и мобильность батальонных групп, и их огневую мощь. На деле бригады были просто раздроблены на батальонные группы чуть ли не в шахматном порядке, а танковые бригады вообще растащены по перспективным направлениям. Три ударные группы, которые в итоге были образованы, впечатляют своей численностью, но их слаженность и управляемость оставляют желать лучшего.

Очевидно, нет и политического решения на проведение крупномасштабной операции. В «тронной речи» вице-президента США Джо Байдена слова «фас» не прозвучало, но никто не может поручиться за что, что говорится в кулуарах. Да и за адекватность понимаемого киевским правительством, которое иногда слышит то, что хочет слышать.

Таким образом, последнюю неделю украинская сторона постепенно нагнетала обстановку на наиболее опасных участках фронта, доводя ее почти до кипения. Возможно, «чайник лопнет» по какой-нибудь типично фронтовой случайности, но на полномасштабные боевые действия Украина может решиться, только заручившись поддержкой США. Другое дело, что перерастание локального боя в нечто куда большее и опасное может произойти само собой. И всегда можно ожидать, что дела пойдут еще хуже.