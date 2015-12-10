Лондон, 10 декабря, 2015, 09:29 — ИА Регнум. Комиссия по вопросам религии и убеждений в общественной жизни Великобритании подготовила официального доклад, данные которого свидетельствуют об «общем снижении числа христиан», пишет Independent.

iuic.info Мусульмане Великобритании

В Великобритании произошло «общее снижение» числа сторонников христианства. Теперь, как считают авторы доклада, общественной жизни Великобритании нужно придать более «плюралистический характер».

В докладе отмечается, что только два гражданина Великобритании из пяти идентифицируют себя как христиан. Самыми крупными по численности после христианства стали ислам, индуизм и сикхизм.

Увеличилось и соотношение людей, не причисляющих себя к определенной конфессии: если в 1983 году лишь треть опрошенных относили себя к данной категории, в 2014 их число уже составило половину. Такие изменения не могут не оказать воздействия на общественную жизнь, считают авторы.

По их мнению, нужен целый ряд изменений в британском обществе. Так, например, традиционно Архиепископы Кентербери и Йорка, епископы Дарема, Лондона и Винчестера автоматически получают места в Палате Лордов, и еще 21 место сохраняется для других епископов — практика, которую необходимо отменить и позволить последователям других религий так же участвовать в политической жизни страны.

В докладе также высказана рекомендация, что необходимо отменить закон, требующий проводить коллективные молитвы в школах и предоставлять места учащимся на основе их конфессии.

Авторы также заявили о необходимости пересмотреть то, как ведется религиозное образование в стране. Они отмечают, что многие учебные программы обычно «представляют религии в добром свете… и в них обычно не говорится о роли религии в навязывании стереотипов и предрассудков, связанных с такими вопросами, как пол, сексуальность и раса».