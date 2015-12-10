Токио, 10 декабря, 2015, 09:13 — ИА Регнум. В одном из подземных тоннелей в районе аварийной японской атомной станции «Фукусима-1» в 4 тыс. раз по сравнению с показателем прошлого года вырос уровень радиации, сообщает телеканал NHK со ссылкой на пресс-релиз компании-оператора станции Tokyo Electric Power (TEPCO).

japantimes.co.jp Работы по ликвидации последствий аварии на «Фукусима-1»

Оператор провел исследование воды из подземного тоннеля. По данным специалистов, содержания радиоактивного цезия-137 выросло до 390 тыс. беккерелей на литр, а радиоактивного цезия-134 — до 92 тыс. Уровень радиоактивного бета-излучения составил 500 тыс. беккерелей на литр. Эти показатели в в 4−4,1 тыс. раз выше, чем в 2014 году.

Тоннель, в котором бралась проба, расположен возле сооружения, которое используется для переработки высокорадиоактивных отходов. Специалисты TEPCO уточняют, что тоннель и сооружение не сообщаются между собой.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта 2011 года на АЭС «Фукусима-1» произошла утечка радиации в атмосферу и морскую воду. Авария произошла из-за повреждения оборудования станции от цунами, которое возникло после сильного землетрясения.

Землетрясение и удар цунами вывели из строя внешние средства электроснабжения и резервные дизельные генераторы, что явилось причиной неработоспособности всех систем нормального и аварийного охлаждения и привело к расплавлению активной зоны реакторов на энергоблоках 1, 2 и 3 в первые дни ЧП.

На территории станции продолжаются работы по ликвидации последствий аварии. Японские инженеры-ядерщики оценивают, что приведение объекта в стабильное, безопасное состояние может потребовать до 40 лет.