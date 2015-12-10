Владивосток, 10 декабря, 2015, 09:07 — ИА Регнум. В регионах Дальнего Востока, где уже есть свежие данные по росту цен за первую неделю декабря, ощутимее всего подорожали огурцы и помидоры. Так, стоимость этих овощей стала выше для жителей Приморского края, Сахалинской и Амурской областей, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных региональных управлений службы статистики. В остальных дальневосточных регионах данные по мониторингу цен за первую неделю декабря пока не опубликованы.

sadoved.com Огурцы

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В Приморье огурцы подорожали на 11,3%, помидоры — на 5,1%. Это самый существенный рост в группе продовольственных товаров за первую неделю декабря. На Сахалине повышение цен за этот период тоже ощутимо: на 4,5% увеличилась стоимость огурцов, на 1,8% — помидоров.

Аналогичная ситуация в Приамурье, где помидоры выросли в цене более чем на 2 рубля, и это ощутимый рост в цене за неделю по сравнению с остальными товарами. Огурцы подорожали менее существенно — на 30 копеек.

Напомним, по данным Росстата, помидоры за первую неделю декабря выросли в цене на 6,6%, огурцы — на 4,4%. Как пишет «Российская газета», эксперты предполагают, что повышение цены на эти популярные овощи связано с ожиданием ограничения на их ввоз из Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе премьер-министр Дмитрий Медведев в рамках выполнения поручения России Владимира Путина подписал постановление о запрете ввоза в Россию с 1 января 2016 года отдельных видов товаров из Турции. Под запрет попали помидоры, огурцы, цветная капуста и брокколи, апельсины, мандарины, виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики, сливы, земляника и клубника, а также курица, гвоздики, соль.