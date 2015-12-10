Москва, 10 декабря, 2015, 08:43 — ИА Регнум. Объединения производителей продовольствия и розничной торговли, в частности Национальная мясная ассоциация, «Руспродсоюз», Рыбный союз, «Союзмолоко», Зерновой союз, Ассоциация компаний розничной торговли и Союз независимых сетей, обратились к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой установить тестовый режим работы «Платона» с нулевым размером платы за проезд фур, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на текст письма.

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Также крупнейшие отраслевые ассоциации предупредили Медведева о вероятности существенного роста цен в преддверии Нового года, особенно на социально значимые товары. По их мнению, из-за технических сбоев в системе может произойти недопоставка в розницу отдельных видов товаров.

Представители бизнеса отметили, что денежные средства списываются со счетов многократно, кроме того, сбои в работе интернет-портала не дают возможность отмечать маршрут передвижения. Малые и средние транспортные компании отказываются брать заказы, потому что не получили бортовых устройств и не имеют достаточно оборотных средств для внесения минимальной предоплаты. Крупные перевозчики не справляются с возросшим спросом.

По оценке авторов письма, недостаток предложения привел к росту тарифов на перевозки на 20−30%, а в отдельных регионах страны — до 100%. По расчетам «Союзмолока», действующий тариф 1,53 руб. за километр приводит к удорожанию 1 литра молока в рознице на 1,2 руб., повышенный тариф (с марта он составит 3,73 руб. за километр) прибавит еще 2,5 руб.

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