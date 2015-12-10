Вашингтон, 10 декабря, 2015, 08:31 — ИА Регнум. Марк Цукерберг выступил с поддержкой мусульман на своей странице Facebook, сообщает Guardian.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мусульмане во время намаза

Создатель социальной сети Facebook написал на своей странице, у которой уже более 40 млн подписчиков, что после парижских терактов и ксенофобских заявлений политиков мусульмане, должно быть, опасаются преследований. Марк Цукерберг отметил, что хотел бы поддержать мусульман «в США и по всему миру».

Заявление Цукерберга прозвучало на фоне слов кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа о том, что мусульманам нужно запретить въезд в США. Аналогично высказался целый ряд политиков: они призывают блокировать прием беженцев из Сирии.