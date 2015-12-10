Кабул, 10 декабря, 2015, 08:22 — ИА Регнум. 14 лет назад в замке Петерсберг близ Бонна состоялась первая международная конференция по Афганистану, на которой был выработан план мирного урегулирования в исламской республике. Были определены пять основных направлений деятельности: борьба с наркобизнесом, судебная реформа, разоружение вооруженных формирований, демобилизация и социальная адаптация их участников, подготовка новой афганской армии и полиции.

nationofchange.org Американский солдат в Афганистане

За каждым из этих направлений были закреплены ведущие страны-доноры. Если по пунктам, то выглядит сие следующим образом: США руководят обучением военнослужащих афганской армии. Великобритания оказывает содействие в борьбе с производством и торговлей наркотиками. Германия занимается подготовкой афганской полиции. Италия помогает в проведении судебной реформы.

За минувшие 14 лет обстановка в Афганистане не стабилизировалась. Более того, положение населения в стране ухудшилось, а американские войска и силы НАТО не смогли решить ни одну из этих задач.

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Все статьи автора: Борис Саводян