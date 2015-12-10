Москва, 10 декабря, 2015, 07:49 — ИА Регнум. После завершения массового «нашествия» лидеров глав государств и правительств в первый день парижского климатического саммита, 30 ноября, делегации приступили к рутинному обсуждению проекта итогового документа. Предсказать, получится ли он и если да, то каким именно окажется, сегодня не берется практически никто.

Жан Беро (1849-1936) «Канкан в парижском кафе»

Зато спекуляций вокруг «климатического процесса» — множество, откуда ждали и откуда не очень. Ведь, в конце концов, понятен воодушевленный экстаз, с которым Чубайс & прочая траченая молью либеральная Co комментируют выступление в Париже Владимира Путина, попутно его переиначивая на собственный конъюнктурный лад. Спекулируют на словах президента о том, что Россия как минимум на год задержала пресловутое «глобальное потепление».

Хотя на самом деле глава государства тем самым всего лишь напомнил, в какие беспрецедентные, совершенно неоправданные издержки все это нам обошлось. И вполне прозрачно намекнул, что идти на односторонние уступки в дальнейшем Россия не собирается. Почему односторонние? Об этом и поговорим. В том числе и об этом.

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Все статьи автора: Владимир Павленко