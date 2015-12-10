Владивосток, 10 декабря, 2015, 07:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал перечень поручений по итогам послания Федеральному Собранию, которое состоялось 3 декабря. В частности, упор сделан на стратегическое развитие Дальнего Востока: снижение тарифов на электроэнергию и комплексное становление города Комсомольск-на-Амуре в Хабаровском крае, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

bestmaps.ru Комсомольск-на-Амуре

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Владимир Путин поручил правительству Российской Федерации включить в государственную программу «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» мероприятия по развитию города Комсомольска-на-Амуре.

Финансирование соответствующих мероприятий предложено обеспечить за счет перераспределения ресурсов, предусмотренных на реализацию программы. Срок выполнения президентского поручения — 1 мая 2016 года.

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Еще одна тема, на которую Владимир Путин обратил особое внимание в послании Федеральному Собранию, — создание механизма снижения уровня тарифов на электроэнергию до среднероссийского показателя в отдельных регионах Дальнего Востока. При этом данные мероприятия поручено исполнить без привлечения бюджетных средств. Срок реализации указа определен аналогичный: 1 мая 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, директор «Дальневосточного консалтингового центра» Пётр Ханас заявил, что в послании Владимира Путина отчетливо прослеживается особый акцент на то, что развитие Дальнего Востока — это ключевой момент в развитии России в целом.

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«Можно сказать, что приоритетом развития России в 2016 году остается развитие Дальнего Востока: создание условий и механизмов опережающего развития. При этом президент отметил необходимость расширения зоны Свободного порта Владивостока, предложив распространить режим на все порты Дальнего Востока: Камчатку, Магадан, Южно-Сахалинск. Большой объем поручений был обозначен для правительства Российской Федерации, депутатов Государственной думы и губернаторов ДФО. Еще одна сопутствующая тема — борьба с коррупцией», — обозначил политолог.