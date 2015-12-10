Владивосток, 10 декабря, 2015, 07:23 — ИА Регнум. Руководство Приморского сафари-парка «по многочисленным просьбам посетителей» решило установить веб-камеру на площадке, где ежедневно гуляют тигр Амур и козел Тимур. Таким образом, пользователи интернета теперь смогут наблюдать за отношениями знаменитостей приморского сафари-парка в режиме реального времени. Об этом, как передает НТВ, сообщил директор парка Дмитрий Мезенцев.

safaripark25.ru Друзья тигр Амур и козел Тимур в Приморском Сафари-парке

«По настойчивым просьбам посетителей сайта принято решение установить в Приморском сафари-парке веб-камеры, — заявил директор сафари-парка Дмитрий Мезенцев. — Чтобы любой человек мог в режиме онлайн посмотреть, «жив ли Тимурчик».

По словам директора, тигр и козел в последнее время все чаще играют вместе. Например «бодаются», или гоняются друг за дружкой.

«Они (Амур и Тимур) носились друг за другом из одного в другой конец парка, словно котенок Гав и его друг Шарик из мультика», — рассказал Мезенцев, отметив, что этот момент удалось заснять на видео.

Напомним, этой осенью СМИ и пользователи соцсетей обсуждают взаимоотношения тигра Амура и козла Тимура, который изначально должен был стать обедом для хищника.