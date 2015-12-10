Оренбург, 10 декабря, 2015, 06:54 — ИА Регнум. В Москве 9 декабря стал итоговым днем работы оренбургской делегации в Совете Федерации. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высоко оценила презентацию Оренбургской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Оренбуржья.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации РФ

«Дни Оренбургской области — это возможность показать достижения и поделиться проблемами. В Совете Федерации прошли заседания комитетов СФ, на которых были рассмотрены актуальные для региона вопросы. Готовится Постановление по вопросам, для решения которых необходима государственная поддержка», — сказала спикер верхней палаты парламента.

По ее словам, одна из проблем — задолженность сельскохозяйственных предприятий, реструктуризация выплат. «К решению этих вопросов должны активно подключиться Совет Федерации, сенаторы от региона».

В свою очередь губернатор Оренбургской области Юрий Берг высказал заинтересованность в активном взаимодействии с верхней палатой по решению стоящих перед регионом проблем. Он отрапортовал о реалиях дня сегодняшнего, о том, за счет каких ресурсов, решений и новаций региону-донору, несущему колоссальную нагрузку по формированию регионального и федерального бюджетов, удается развиваться.

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В рамках Дней субъекта состоялось торжественное открытие стенда Оренбуржья, где в сконцентрированном виде представлены опыт и достижения региона в различных сферах жизни.

Выставка субъекта «Оренбуржье — сердце Евразии» вызвала неподдельный интерес сенаторов, гостей, журналистов. Приветственной песней встретил гостей Оренбургский русский народный хор, а артисты театра мод «Галатея» привлекли всеобщее внимание нарядами, отражающими уникальность и одновременно многоплановость Оренбуржья.

О древнейшей цивилизации и уникальных археологических находках, которые по праву считаются визитной карточкой региона, на экспозиции «Сарматы» рассказала сотрудник Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея Оксана Халяпина.

Известный на весь мир теплый символ Оренбуржья, знаменитый пуховый платок, представила на стенде сотрудник музея ИЗО, искусствовед Ирина Бушухина. Особенная задача была у вязальщицы Екатерины Мельниковой, которая на практике продемонстрировала гостям, что традиции пуховязания в области живы и бережно хранятся по сей день. Тончайшая паутинка, сплетаемая из особенного пуха умелыми руками мастерицы, удивила сенаторов сложностью и красотой узора. Валентина Матвиенко проявила неподдельный интерес к столь уникальной традиционной отрасли оренбуржцев.

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Позже, на Часе субъекта, глава региона в разговоре об индустриальных парках вновь вернется к теме. Сегодня в области три парка. Буквально в ноябре состоялось открытие «Индустриального парка «Оренбургский пуховый платок», включающего производственные цеха, учебный центр, музей платка и студию народных ремесел. «Таким образом самый известный символ Оренбургского края из народного промысла шагнул в реальный сектор экономики и дал нам повод еще больше им гордиться», — подчеркнул губернатор.

Юрий Берг доложил о развитии Соль-Илецкого туристического кластера — важнейшем проекте региона. Его реализация на территории города-курорта Соль-Илецка не случайна. Этому природному оазису 126 лет. И все эти годы здесь поправляют здоровье люди, страдающие заболеваниями суставов, опорно-двигательного аппарата, дыхательных путей. Уникальный состав воды оказывает благотворное влияние на нервную систему.

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Правительством Оренбургской области совместно с представителями органов местного самоуправления и бизнеса, начиная с 2013 года, проделан большой объем работы по созданию и реализации инвестиционного проекта «Туристско-рекреационный кластер «Соленые озера», результатом которой стало включение кластера в перечень мероприятий федеральной целевой программы.

Основная цель проекта «Соленые озера» — это формирование к 2020 году саморазвивающейся системы, обеспечивающей высокий уровень обслуживания туристов в круглогодичном режиме функционирования. Планируется, что территория Соль-Илецка превратится в межрегиональную здравницу, сравнимую по своим лечебным свойствам и сервисному обслуживанию с курортами Мертвого моря. Стоимость проекта составляет более 6 млрд рублей.

Спикера верхней палаты Федерального Собрания заинтересовал данный проект. Валентина Матвиенко подробно ознакомилась с представленной экспозицией по Соль-Илецкому кластеру.

Далее губернатор Оренбуржья представил промышленный потенциал региона. «Сердце Евразии» объединило мощнейший нефтегазовый комплекс, черную и цветную металлургию, химическую, пищевую и легкую промышленность, машиностроение, строительную отрасль (в 2014 году был введен 1 млн152 тыс. кв. м жилья — это абсолютный рекорд за все время существования Оренбургской области). В 2015 начал работу завод по производству сухих строительных смесей «Волма». В целом на долю промышленной продукции приходится 55% валового регионального продукта.

Активно развиваются предприятия переработки. Только за последние два года введены в строй молокоперерабатывающее предприятие «Степь», предприятие по убою и переработке крупного рогатого скота «Оренбив» мощностью 50 тысяч голов в год, селекционно-гибридный центр «Вишневский» — крупнейший производитель свинины в регионе, Бугурусланский сыродельный завод с мощностью переработки до 80 тонн молока в сутки, Сорочинский маслоэкстракционный завод, птицефабрика «Восточная».

Подробно остановился Юрий Берг на теме региональной авиации. Пилотный проект по ее развитию стартовал около трех лет назад. В области была создана региональная авиакомпания «Оренбуржье». Сейчас в в авиапарке 15 самолетов. Сегодня «Оренбуржье» — лидер региональных перевозок в ПФО: перевезено более 130 тысяч пассажиров, выполнено более 11 тысяч рейсов — это 70% авиаперевозок в ПФО.

На старте проекта для обеспечения доступности авиауслуг было предусмотрено субсидирование перевозок как со стороны Минтранса России, так и регионами округа. В частности, правительство Оренбургской области субсидирует свою авиакомпанию на 140 миллионов рублей ежегодно. Значительный объем софинансирования несет федеральный бюджет.

«Только на третьем году жизни проект, что называется, встал на крыло. Загрузка рейсов возросла с 30 до 70%. Но именно теперь судьба проекта оказалась под вопросом, — подчеркнул губернатор. — Для того чтобы решить ее положительно, необходимо продление на 3−4 года срока действия Постановления Правительства России, определяющего предоставление субсидий из федерального бюджета авиакомпаниям, осуществляющим региональные перевозки в ПФО. Не будет господдержки — поставим жирный крест на перспективном начинании. Просим содействия сенаторов по этому вопросу», — сказал губернатор.

Не осталась в стороне и такая важная тема, как оборонка. Сегодня Оренбуржье занимается производством специальной техники в рамках Государственного оборонного заказа и военно-технического сотрудничества с зарубежными партнерами, важнейшим из которых остается Индия. Предприятие участвует в российско-индийском проекте «БраМос» — совместное производство сверхзвуковых крылатых ракет разработки НПО машиностроения. Изделия морского и наземного базирования оренбургских оборонщиков взяты на вооружение военно-морскими и сухопутными войсками Республики Индия. Подписан крупный контракт на производство авиационного варианта ракеты.

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Важнейшей оренбургской научной разработкой, совершившей переворот в области биотехнологий, стала биокожа, которую изобрел ученый, предприниматель Рамиль Рахматуллин. Ученый рассказал о перспективах уникального изобретения и представил инновационную косметическую продукцию на основе передовых разработок. «Валентина Матвиенко не могла не обратить на нее внимание, ведь косметика, разработанная оренбургскими учеными, уже завоевала российский рынок», — отметили в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области.

Гостей выставки приветствовал знаменитый певец Ильдар Абдразаков. Он входит в плеяду знаменитых Друзей Оренбуржья, Маэстро, снискавших мировую славу и любовь ценителей прекрасного, чистого музыкального искусства, среди которых Валерий Гергиев, Юрий Башмет, Денис Мацуев. Оренбуржцы чувствуют постоянное участие Мастеров в жизни региона, в стремлении поделиться своим неисчерпаемым даром с молодыми талантами, в подлинно дружеском отношении к Оренбургскому краю.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила важность сохранения народных традиций и промыслов в Оренбургской области, развития экономических и высокотехнологических проектов. По ее словам, особый интерес представляют туристическое, культурное и рекреационное направления.

Напомним, что в верхней палате парламента с 2 по 9 декабря прошли Дни Оренбургской области. Подводя итог, Валентина Матвиенко подчеркнула, что на расширенных заседаниях многих профильных комитетов с участием представителей Оренбургской области выработаны предложения по преодолению основных проблем социально-экономического развития.

По мнению спикера верхней палаты Парламента, подобные презентации помогают регионам наглядно продемонстрировать весь свой потенциал, привлечь внимание к проблемам и вынести на федеральный уровень проекты, которые требуют федеральной поддержки.