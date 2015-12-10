Киев, 10 декабря, 2015, 05:45 — ИА Регнум. Службой безопасности Украины в ходе спецоперации вечером 9 декабря пресечена деятельность «диверсионно-разведывательной группы, действовавшей в ряде городов Украины, в том числе в Киеве», сообщает 10 декабря на своей странице в Facebook пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

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«Задержаны двое граждан Российской Федерации и трое граждан Украины. Ещё один из членов ДРГ оказал сопротивление с применением автоматического оружия, ранив при этом двух сотрудников спецподразделения «Альфа» и был обезврежен», — написала Гитлянская.

Чуть позднее пресс-секретарь добавила: «Только что задержали ещё одного гражданина Российской Федерации. Спецоперация продолжается».

В сообщении уточняется, что у задержанных «изъято восемь самодельных взрывных устройств, четыре килограмма тротила, автоматическое оружие, более сорока гранат и около двух тысяч патронов, а также компоненты взрывных устройств и средств поражения».