Владивосток, 10 декабря, 2015, 04:51 — ИА Регнум. Начальника Находкинского межрайонного отдела УФСКН России по Приморскому краю уличили во взятке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

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«Подозреваемый, действуя по предварительному сговору со своим подчиненным, вымогали у жителя Находки взятку в крупном размере за то, что они не будут документировать совершенное им преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, и в дальнейшем не будут создавать условия и способствовать привлечению его к уголовной ответственности», — пояснила старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина.

Мужчина выполнил требования должностных лиц и передал часть денежного вознаграждения в размере 170 тысяч рублей в качестве взятки.

Постановление о возбуждении уголовного дела признано прокуратурой законным и обоснованным. В судебном заседании прокурор поддержал ходатайство следствия об избрании начальнику наркоконтроля меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд согласился с позицией стороны обвинения и 9 декабря 2015 года заключил под стражу обвиняемого в совершении преступления коррупционной направленности.

В отношении второго фигуранта дела также возбуждено уголовное дело по аналогичной статье.