Ньон, Швейцария, 10 декабря, 2015, 03:59 — ИА Регнум. После завершения всех матчей группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА стали известны все команды, пробившиеся в 1/8 финала турнира, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.

fifa-career.ru Жеребьёвка

В ходе жеребьёвки команды будут разбиты на две корзины, в одну из которых войдут лидеры групп, а в другую — клубы, занявшие вторые места. Команды, находившиеся в одной группе, а также представляющие одну страну, в финальной части турнира будут разведены по разным парам. Также, по решению УЕФА, на одном поле не встретятся российские и украинские клубы.

Лидерами в своих группах стали «Реал» (Испания), «Вольфсбург» (Германия), «Атлетико» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «Зенит» (Россия), «Барселона» (Испания), «Бавария» (Германия) и «Челси» (Англия).

Со вторых мест в группах в плей-офф вышли ПСЖ (Франция), ПСВ (Голландия), «Бенфика» (Португалия), «Ювентус» (Италия), «Рома» (Италия), «Арсенал» (Англия), «Динамо» (Украина) и «Гент» (Бельгия).

Команды, занявшие третьи места в группах, продолжат выступления в плей-офф Лиги Европы: «Шахтёр» (Донецк), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Галатасарай» (Турция), «Севилья» (Испания), «Байер» (Германия), «Олимпиакос» (Греция), «Порту» (Португалия), «Валенсия» (Испания).

Жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы пройдут 14 декабря в швейцарском Ньоне.