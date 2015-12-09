Москва, 10 декабря, 2015, 01:48 — ИА Регнум. Лидер запрещённого этнополитического объединения «Русские» Дмитрий Дёмушкин, задержанный утром 9 декабря после обыска в его квартире, освобождён под подписку о невыезде.

vkalach.ru Условное освобождение

Как сообщил сам Дёмушкин в интервью радиостанции «Говорит Москва», ему предъявлено обвинение по восьми составам статьи 282 УК России (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Поводом для обвинения, по словам националиста, послужили размещённые им «восемь картинок в соцсети «ВКонтакте», которые признаны экстремистскими». Дёмушкину предписано явиться к следователю в следующую среду, 16 декабря.

Как передавало ИА REGNUM, 9 декабря в квартире у Дёмушкина был проведён обыск в рамках ранее возбуждённого уголовного дела. По версии следствия, в 2013 году лидер объединения «Русские» разместил на своей странице в одной из социальных сетей ряд сообщений экстремистского содержания, направленных на разжигание ненависти и вражды к определённой группе лиц.