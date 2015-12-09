Киев, 10 декабря, 2015, 00:59 — ИА Регнум. Новый украинский транспортный самолёт Ан-178 может быть назван в честь идеолога украинского национализма Степана Бандеры. Конструкторское бюро «Антонов» организовало голосование с целью выбора «народного имени» для нового самолёта, и на данный момент с серьёзным отрывом лидирует название «Бандера».

vpk.name Новый украинский транспортный самолёт Ан-178

"Команда «Антонов» делает всё возможное, чтобы Ан-178 стал достойным продолжением линейки всемирно известных самолетов «Ан», среди которых: Ан-2 «АНнушка», Ан-22 «АНтей», Ан-124 «РуслАН», Ан-225 «Мечта». Соратники Олега Константиновича Антонова рассказывают, что, даруя имена своим самолётам, выдающийся авиаконструктор обращал внимание на наличие в них состава «Ан», — говорится в сообщении на странице компании в Facebook.

Согласно опубликованным данным, за название «Бандера» проголосовали уже более 2500 человек. Вторым по популярности вариантом является «Ахмет-Хан Султан», за который проголосовали более 750 человек, а третье место занимает название «Кiборг» — более 700 голосов.

В десятку наиболее популярных вариантов входят также «Надiя», «Конан», «Чумак», «Сапсан», «Майдан», «Феникс» и «Дельфин». Голосование, как сообщается, стартовало 22 ноября и продлится до 19 декабря 2015 года.

ИА REGNUM напоминает, что Степан Бандера был одним из лидеров Организации украинских националистов, организатором ряда террористических актов на Западной Украине и в Польше. В 1959 году был убит агентом КГБ.

В январе 2010 года президент Украины Виктор Ющенко своим указом посмертно удостоил Бандеру звания Героя Украины, однако в апреле того же года Донецкий окружной суд признал указ Ющенко незаконным в связи с тем, что Бандера не являлся гражданином Украины.