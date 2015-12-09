Ижевск, 10 декабря, 2015, 00:01 — ИА Регнум. Депутаты Госсовета Удмуртии на очередной сессии приняли закон «О Главе Удмуртской Республики», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента. Согласно документу, бывший руководитель республики лишается ряда льгот.

uralpolit.ru Без льгот

Напомним, впервые законопроект на рассмотрение депутатов в июне текущего года внес глава Удмуртии Александр Соловьев. «Я предложил убрать много льгот, которые должны предоставляться руководителю республики. Так или иначе, они касаются бюджета. Мы получаем достойную заработную плату. На нее и надо жить. Да, работа тяжелая. Пенсию, наверное, надо оставить. А остальное — не нужно. Это мое личное мнение», — пояснил инициативу Соловьев. Тогда законопроект не набрал достаточного количества голосов депутатов для утверждения.

В частности, законом устанавливается статус главы, как высшего должностного лица Удмуртии, порядок его избрания, вступления в должность, досрочного прекращения полномочий. Документ предусматривает и гарантии главы, находящегося в отставке. Однако, как отмечает пресс-служба, они минимизированы. Так глава будет иметь право на получение повышенной пенсии, при этом исключается транспортное, медицинское курортное обслуживание, а также охрана экс-главы и членов его семьи за счет средств бюджета республики.

Напомним также, что в августе 2015 года Верховный суд Удмуртии удовлетворил требования республиканской прокуратуры об отмене льгот как действующему, так и бывшему главе региона. В прокуратуре посчитали льготы, предписанные законом «О президенте Удмуртии», не вполне обоснованными и влекущими дополнительные расходы из бюджета. В том числе, сохранение за главой республики в отставке всех видов связи, транспорта. Кроме того, законом регламентировалась ежемесячная выплата членам семьи после смерти главы республики в отставке. Объем пособия составлял шестикратный минимальный размер пенсии по старости, предусмотренный законодательством.

С января по июль текущего года на содержание бывшего президента Удмуртии направили более 1 млн рублей из бюджета республики, сообщает портал «Сусанин». За пять месяцев на связь потратили более 24 тыс. рублей, транспортное обслуживание экс-президента за шесть месяцев обошлось бюджету в 1,181 млн рублей. В эту сумму входят расходы на ГСМ, запчасти, ОСАГО, техническое обслуживание транспортных средств, а также зарплата водителей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в прямом эфире программы «Разговор с Дмитрием Медведевым» 9 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что расходы на содержание госаппарата, который «живет по своим законам», должны сокращаться.

«Госаппарат — это такая субстанция, стоит только отвернуться, как он сразу начинает расширяться — он живет по своим управленческим законам. Но мы не раз принимали решение его сократить, и любое правительство это решение должно регулярно принимать», — полагает Медведев.

Медведев также прокомментировал вопрос о «золотых парашютах» чиновников в регионах. «Это дело региона, но тогда не президент, не премьер-министр, а сам руководитель должен честно признаться своим гражданам: это был выдающийся руководитель, мы ему пожизненно хотим сохранить содержание и машину. И тогда надо смотреть, что граждане скажут. Но если люди против — то эти бонусы надо сокращать», — подчеркнул Медведев.