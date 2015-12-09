Вашингтон, 9 декабря, 2015, 23:17 — ИА Регнум. Государственный департамент США заявил, что вопрос о вторжении турецких войск на территорию Ирака Анкара и Багдад должны решить самостоятельно. Об этом сегодня, 9 декабря, заявил официальный представитель Госдепа Джон Кирби.

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«Мы верим, что лучший путь здесь — работать Турции и Ираку на двусторонней основе. Они уже проводят дискуссии», — заявил Кирби на брифинге для журналистов, комментируя инициативу Российской Федерации вынести этот вопрос на обсуждение Совета Безопасности ООН.

«Этот проблема Турции и Ирака, которую они должны урегулировать. Мы рады, что состоялся диалог на уровне министров обороны. Мы хотим, чтобы они продолжали его», — добавил Кирби.

Напомним, 4 декабря официальный Багдад заявил, что турецкие войска зашли на территорию Ирака и встали лагерем в районе города Мосул на севере страны. Турецкая сторона объясняет свои действия обучением курдских ополченцев. Власти Ирака назвали действия Турции «враждебными».

Премьер-министр Ирака обратился в НАТО с просьбой оказать давление на Турцию, однако внятного ответа не последовало. Ирак заявил о готовности обратиться в Совбез ООН если турецкие войска не покинут иракскую территорию в течение 48 часов.