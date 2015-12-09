Ульяновск, 9 декабря, 2015, 21:47 — ИА Регнум. Комментируя в среду, 9 декабря, встречу с партийным активом Ульяновска, на котором обсуждался вопрос об исключении из «Единой России» Марины Беспаловой, секретарь Генсовета партии Сергей Неверов сказал, что «когда без аргументов исключают из «Единой России» человека, который давно и плодотворно в ней работает, много раз получал поддержку жителей на выборах, — это недопустимо, это проявление административно-бюрократического произвола». Об этом сообщает официальный сайт партии «Единая Россия».

nvdaily.ru Марина Беспалова

«Путин создавал партию, объединив в 2001 году противоборствующие элиты. Таким образом, была создана «Единая Россия» — партия, которая принимает государственные решения, формирует правительство, партия народного большинства», — отметил секретарь Генсовета.

«Я вспоминаю, что говорили об экс-главе Ульяновска ее коллеги в 2013 году. Они говорили, что это женщина с огромным управленческим опытом, которую они не предадут. Что же сейчас случилось? Сегодня мы встречались с партийным активом Ульяновска, обсуждали ситуацию с исключением из партии Марины Беспаловой. В ходе встречи стало ясно, что нет никаких оснований для исключения, кроме 2 обращений — от коммуниста, проигравшего на выборах, и участника предварительного голосования, который также проиграл по итогам предварительного голосования. Так что решение было эмоциональным, и это признали участники встречи», — сказал Неверов.

«Ведь если по таким надуманным поводам исключают из «Единой России», то это как минимум странно. Мы говорим о том, что в партии не должно быть коррупционеров, взяточников, людей, нарушающих закон, но в данном случае мы видим только травлю, заказуху. Редчайший случай, когда человеку, который много лет работал главой города, ничего нельзя предъявить, кроме каких-то надуманных обвинений от оппонентов. Это говорит о том, что в нашей Партии много порядочных, ответственных людей», — подчеркнул он.

«Беспалова подала заявление о восстановлении в партии. В ближайшее время конфликтная комиссия рассмотрит это заявление и вынесет вопрос на Президиум Генсовета. Не исключаю, придется одновременно с ее заявлением рассматривать и личное дело секретаря регионального отделения партии, который проводил это решение», — заключил секретарь Генсовета.