Санкт-Петербург, 9 декабря, 2015, 21:46 — ИА Регнум. Муфтий Петербурга, глава Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России Равиль Панчеев для борьбы с экстремизмом предложил ужесточить в РФ порядок государственной регистрации религиозных организаций, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По мнению муфтия, бездумная штамповка подобных организаций приводит к тому, что духовные управления мусульман в регионах РФ не представляют, чем именно занимаются верующие и какой именно ислам им проповедуют.

По словам Панчеева, радикально настроенные создатели религиозных общин проникают в Россию из-за рубежа, причем они могут быть и российскими гражданами, ранее отправившимися туда на учебу. Это связано с тем, что в России не хватает религиозных и светских учебных заведений, занимающихся исламом и, в целом, Востоком, поэтому для подготовки кадров приходится отправлять людей в Саудовскую Аравию, Иран, Египет, Сирию и другие восточные страны. Обратно люди часто возвращаются с изменившимся мировоззрением, неприемлемым для российского общества.

Подобные «проповедники», говорит Панчеев, распространяются по территории РФ и «начинают обрабатывать молодых людей, которые попали в тяжелую ситуацию». Официальное исламское духовенство пытается с этим бороться, но задача слишком сложна. «Мы, с нашей точки зрения, можем противостоять только словами, встречами на разных площадках, проповедью», — заявил Панчеев.

По его данным, в стране множатся религиозные организации, инициаторами которых выступают те, кто проповедует радикальный ислам. Это происходит из-за того, что сейчас слишком просто получить регистрацию в Минюсте, считает Панчеев.

«Нам они абсолютно не нужны. Зачем мне нужен специалист с извращенным представлением о религии? Который будет проповедовать в мечети и настраивать людей против моей страны? Он мне не нужен, я на это не пойду, хоть убейте», — подчеркнул муфтий.

Панчеев напомнил о неоднократных операциях ФСБ в Апраксином дворе в Петербурге, в ходе которых в различных молельных комнатах находили ваххабитскую и прочую экстремистскую литературу. «Эти общины были не подконтрольны местному официальному Духовному управлению», — заявил муфтий.

Он отметил, что Министерство юстиции РФ по закону не должно консультироваться с Духовным управлением при регистрации новых религиозных общин. Однако, на взгляд муфтия Петербурга, было бы разумным изменить эту ситуацию.

«Давайте поднимать этот вопрос (поправок в законодательство — прим. REGNUM). Смотрите, они открывают организацию без ничего, начинают в подвале собираться. Ячейку создали, за это деньги получили, и ушли в другой регион. Где они ее открыли — мы не знаем, чем они там занимаются — мы не знаем, потому что они нам не подконтрольны», — говорит Равиль-хазрат Панчеев.