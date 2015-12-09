Вашингтон, 9 декабря, 2015, 20:14 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии миллиардер Дональд Трамп недоволен результатами конкурса «Человек года» американского журнала Time, в котором победила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Свое недовольство Трамп высказал в микроблоге Twitter.

Дональд Трамп

Трамп уверен, что редакция Time никогда не удостоит его звания «Человека года». «Я же вам говорил, что журнал Time никогда не выберет меня человеком года, несмотря на то, что я основной фаворит. Они выбрали человека, который управляет Германией», — написал кандидат в президенты США.

Напомним, премию «Человек года» по версии журнала Time, которую присуждает редактор издания, за 2015 года получила Ангела Меркель. Свое решение редактор Time объяснил тем, что Меркель всегда была в центре ключевых политических и экономических событий. Он отметил, что канцлер подверглась жесткой критике из-за кризиса с мигрантами.

В этом году среди номинантов на премию «Человек года» по версии Time были: президент России Владимир Путин, президент Ирана Хасан Роухани, лидер террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади, кандидат в президенты США Дональд Трамп, а также активисты организации Black Lives Matter, которые борются за права афроамериканцев.