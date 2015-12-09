Калининград, 9 декабря, 2015, 19:59 — ИА Регнум. В Калининградской области сегодня, 9 декабря, открыта памятная доска с барельефом Ивана Даниловича Черняховского — Дважды Героя Советского Союза, руководившего Восточно-Прусской операцией в 1944−45 гг.

gov39.ru Мемориальный знак полководца установлен на фасаде школы № 5 г. Черняховска

Мемориальный знак работы скульптора Владимира Суровцева установлен на фасаде школы № 5 г. Черняховска, которая в год 70-летия Великой Победы получила имя выдающегося полководца.

«В Калининградской области отремонтированы десятки памятников, устанавливаются новые, посвящённые победе русского оружия и памяти погибших воинов. Этот памятный знак мы делали вместе с сыном Данилой. Он для нас особенно значимый, так как мой отец участвовал в боях за Гданьск и Гдыню и получил за это орден Красной Звезды, — сказал народный художник России Суровцев. — Этот год проходит в нашей стране под знаком литературы, и мы начали его с установления в Черняховске памятной доски Александру Трифоновичу Твардовскому. Поэт-фронтовик работал в газете в этом месте в 1945 году».

Именно его четверостишье из стихотворения «Памяти полководца» размещено на гранитной мемориальной доске Черняховскому:

Герой — это гордое слово,

И грозное слово — война.

С солдатской судьбою суровой

Судьба полководца дружна…

Стихотворение «Памяти полководца» увидело свет 20 февраля 1945 года — спустя два дня после гибели Черняховского на территории современной Польши — на первой странице «Красноармейской правды». Удивительно, но это сочинение более никогда не перепечатывалось ни в Советском Союзе, ни в постсоветской России. Возможно, потому, что начиналось словами:

Скрывать нашей скорби не станем.

Над прахом орла своего

Скорбят и Россия, и Сталин,

Взрастившие вместе его.

Сегодняшний бронзовый знак — копия польского барельефа у города Пененжно. Того самого знака, глумливо сбитого со стелы по решению польских властей в сентябре 2015 года. По данным польской прессы, барельеф сегодня лежит на муниципальном складе, а мэрия Пененжно оценивает историческое бронзовое изваяние исключительно с точки зрения цветного металла.

«Освобождая Польшу от фашистских захватчиков, погибло 600 тысяч советских солдат и офицеров. Мы всегда будем их помнить, — сказал на открытии региональный вице-премьер Алексей Силанов. — Нельзя зачеркнуть страницы общей памяти, как это делают сегодня некоторые зарубежные политики. Несомненно, время всё расставит по местам. Это не просто мемориал — это память многих поколений, и тех, кто ковал Победу на передовой и в тылу, и этих молодых людей, которые прошли торжественным строем перед барельефом Ивану Даниловичу Черняховскому».

«Это прекрасно, что доска установлена на школе. Нужно учить любить Родину и быть готовым встать на её защиту, начиная с детского сада, — сказал участник штурма Кёнигсберга, черняховец Николай Александрович Коростылёв. — Это нужно обязательно делать и в семьях, рассказывая детям о войне, о той беде, которая она несёт».