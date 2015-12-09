Пермь, 9 декабря, 2015, 19:41 — ИА Регнум. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ 8 декабря 2015 года рассмотрела апелляцию актера Александра Килина, осужденного на 18 лет колонии строгого режима за изнасилование и убийство пермской студентки, оставила в силе решение Пермского краевого суда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Верховного суда РФ.

Цитата из х/ф «Географ глобус пропил». Реж. Александр Велединский. 2013. Россия Александр Килин

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Напомним, по просьбе обвиняемого Килина судила коллегия присяжных заседателей. Однако, сразу после того, как была сформирована коллегия присяжных, молодой человек сделал заявление с просьбой о роспуске сформированной коллегии из-за половой тенденциозности. Отметим, что 11 из 12 присяжных заседателей оказались женщинами. По мнению подсудимого и его защитника, в деле об изнасиловании они не могут быть объективными. Однако судья отклонил его ходатайство, сославшись на то, что выборка присяжных происходила автоматически, а женщины и мужчины в РФ обладают одинаковыми правами.

По закону, решение суда коллегии присяжных заседателей и приговора федерального судьи, может быть обжаловано в следующей судебной инстанции лишь по допущенным судом в ходе рассмотрения дела процессуальным нарушениям, а не по существу. Этим правом и воспользовался обвиняемый. Однако Верховный суд не нашел никаких нарушений действующего законодательства.

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Напомним, что за время суда, Килин сменил пять адвокатов. В результате не предусмотренных законом неожиданных реплик и всего своего поведения 30 июня 2015 года обвиняемый был удален из зала судебного заседания за неоднократное нарушение порядка. Он не участвовал в заседаниях вплоть до своего последнего слова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, присяжные заседатели вынесли 23-летнему актеру вердикт — «виновен и не достоин снисхождения». 8 из 12 присяжных проголосовали за то, что Килин виновен в убийстве студентки. Гособвинение требовало назначить Килину наказание — 20 лет лишения свободы. Судья Олег Ахматов вынес приговор — 18 лет заключения. Также, по решению суда, Александр Килин должен выплатить пострадавшей стороне 1,5 миллиона рублей компенсации за моральный ущерб, и материальные затраты на похороны в размере 70 тысяч рублей.