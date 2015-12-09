Пермь, 9 декабря, 2015, 19:41 — ИА Регнум. В центре Перми возведение на эспланаде главного ледового городка «Пермь Великая» идет полным ходом. Вокруг центральной пермской елки уже построены стены из ледяных кубов. По традиции для городка используется вода из Камы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Снежная королева». реж Лев Атаманов. 1957. СССР Снежная королева забирает Кая с собой

Помимо ледового комплекса «Пермь Великая», включающего 19 функциональных и скульптурных художественных объектов, в центре города «вырастет» открытый ледовый каток, также появится горка для катания на сноутьюбах.

Ледовое зеркало катка в этот раз будет иметь овальную форму, по площади она будет приближена к размерам 2014 года. В центре катка появится пятиметровая ледяная ель, которую дополнят художественным освещением и гирляндами. Для посетителей будет работать прокат коньков, выход на лед со своим спортинвентарем — бесплатный. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

Планируется, что ледовый комплекс «Пермь Великая» и главный городской каток примут первых гостей 30 декабря.

Отметим, что конкурс на строительство и содержание объекта выиграл местный индивидуальный предприниматель. На новогодний городок будет потрачено 28 млн 900 тыс. рублей. В пресс-службе администрации Перми подчеркнули, что «для возведения этих объектов были привлечены спонсорские средства».

Примечательно, что 8 декабря должны были завершиться конкурсы на оказание услуг по установке и содержанию ледовых городков в отдельных районах Перми. Так, в Свердловском районе на эти цели запланировано 500 тыс. рублей из бюджета Перми. Согласно техническому заданию кроме ели здесь расположатся Дед Мороз (высотой не менее 3,5 м), Снегурочка (или сказочный персонаж по согласованию с заказчиком, высотой не менее 3 м); световая гирлянда по периметру площади; световая гирлянда на ель; четыре горки (или четыре игровых зоны), две декоративные композиции светового оформления фонтанов, скульптурная композиция «Центральная входная группа».

Новогодние уличные развлечения для жителей поселка Новые Ляды обойдутся бюджету Перми в 700 тыс. рублей. В композицию городка должны войти входная группа в виде арки, высотой более 2 метра, ледовый объекты «Сани» и «Печь» с внутренней подсветкой, скульптурная композиция из сказки по согласованию с заказчиком, малая горка, еще один ледовый объект «Щука в ведре» и скульптурная композиция: Дед Мороз высотой 2 м и Снегурочка — 1,8 м.

Подчеркнем, что 2015 году депутатами гордумы принят бездефицитный бюджет Перми.

Напомним, что в 2014 году ледовый городок на эспланаде, который носил название «Буква-град», с 30 декабря по 20 февраля посетило более 1 миллиона человек. Причем, за новогодние каникулы в ледовом городке побывало почти 600 тысяч посетителей.